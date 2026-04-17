۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

کشف ۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در عسلویه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)

بوشهر- فرمانده سپاه خاتم الانبیاء شهرستان عسلویه از کشف ۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عسلویه خبر داد.

سرهنگ اسماعیل تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت، پاسداران گمنام موفق به کشف ۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان عسلویه شدند.

وی افزود: مأموران در حین کنترل و پایش مسیرهای تردد، به دو دستگاه خودرو حامل سوخت مشکوک شده و پس از توقف و بازرسی، مقدار قابل توجهی سوخت فاقد مجوز قانونی را کشف کردند.

تاجیک بیان کرد: در این عملیات، ۲ متهم دستگیر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد. همچنین سوخت‌های کشف‌شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شد.

فرمانده سپاه خاتم الانبیاء(ص) ضمن تأکید بر تداوم برخورد با پدیده قاچاق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به ۱۱۴ اطلاع دهند.

