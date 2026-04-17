رقابت ۷۷۸ نامزد در انتخابات شوراهای شهر و روستاهای شهرستان بشاگرد

جمشید خرمی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به آخرین تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری انتخابات در این شهرستان اظهار کرد: تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم در سطح شهرستان بشاگرد فراهم شده است.

وی با اشاره به آمار نامزدهای این دوره از انتخابات در شهرستان بشاگرد افزود: در مجموع ۷۷۸ نامزد در سه بخش مرکزی، گوهران و گافر و پارامون برای کسب کرسی‌های مورد نظر به رقابت می‌پردازند.

فرماندار بشاگرد در خصوص وضعیت رقابت در مناطق شهری تصریح کرد: در دو شهر «سردشت» و «گوهران» نیز در مجموع ۳۰ نامزد تایید صلاحیت شده حضور دارند که فعالیت‌های انتخاباتی خود را دنبال می‌کنند.

خرمی با تشریح جزئیات شعب و صندوق‌های اخذ رأی گفت: برای سهولت در دسترسی مردم و پوشش تمامی نقاط شهرستان، ۵۵ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است. همچنین در مجموع ۱۴۸ صندوق اخذ رأی برای جمع‌آوری آرای مردم در مناطق مختلف شهرستان توزیع خواهد شد.

وی در پایان به نقش نیروی انسانی در برگزاری این رویداد ملی اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۱۰۰۰ نیروی اجرایی، نظارتی و امنیتی، مسئولیت برگزاری، صیانت از آرا و حفظ نظم و امنیت انتخابات را در سراسر شهرستان بشاگرد بر عهده دارند تا شاهد حضوری حماسی از سوی مردم شریف این منطقه باشیم.