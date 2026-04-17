به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم سهرابی بر لزوم تقویت حمایت‌ از تولید داخلی و خدمت رسانی به گندمکاران تأکید و اظهار کرد: جهت‌گیری اصلی امسال، خرید گندم باکیفیت و ارائه خدمات آسان، سریع و منصفانه به کشاورزان است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با یادآوری عملکرد سال گذشته افزود: با همت و همراهی مجموعه کارکنان اداره کل در سطح استان و در سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۴۳ هزار و ۳۷۴ تن گندم از ۱۹ هزار و ۱۳۷ کشاورز خریداری شد که ارزش ریالی آن به ۷۰ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال رسید.

وی درباره قیمت خرید تضمینی امسال نیز اظهار کرد: قیمت پایه خرید تضمینی با احتساب ۳ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیر مفید ۲۹۵ هزار ریال است که با پرداخت ۲۰۰ هزار ریال جایزه تحویل، قیمت نهایی خرید هر کیلوگرم گندم به ۴۹۵ هزار ریال می‌رسد.

سهرابی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی از اواخر اردیبهشت ماه در استان آغاز میشود به بهره گیری از توان بخش خصوصی و همکاری تعاون روستایی در این حوزه اشاره کرد و افزود: این مراکز که به‌عنوان مباشر خرید فعالیت می‌کنند، در نقاط مختلف استان با پراکنش مناسب استقرار یافته‌اند تا کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتر، فاصله کمتر، زمان انتظار پایین‌تر و دسترسی سریع‌تر به مراکز خرید محصول خود را تحویل دهند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در خصوص سطح زیرکشت و پیش‌بینی خرید گندم در استان اظهار کرد: بر اساس آمارهای اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، امسال مجموعاً ۲۴۷ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت گندم رفته است که از این میزان، ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ هکتار به کشت گندم آبی و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به این سطح زیرکشت و همچنین شرایط مساعد جوی و بارندگی‌های مطلوب، پیش‌بینی می‌شود که میزان برداشت گندم از مزارع استان فراتر از ۶۳۹ هزار تن باشد و از این میزان برداشت، انتظار داریم بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گرامی خریداری شود.

سهرابی با اشاره به بهره گیری استان خراسان رضوی از ۱ میلیون و ۴۹۴ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی دردو بخش دولتی و خصوصی در فصل خرید تضمینی گندم سال جاری، گفت: در حال حاضر شهرستان‌های مشهد، تربت‌حیدریه، سبزوار، قوچان، گناباد، تربت‌جام و فیروزه در مجموع دارای ۵۴۰ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی دولتی هستند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی همچنین از مشارکت سیلوهای بخش خصوصی با ظرفیت ۳۴۰ هزار تن و سیلو و انبارهای ذخیره گندم جوار کارخانجات آرد با ظرفیت ۶۰۴ هزارتن به‌عنوان ظرفیت های همراه و پشتیبان در فصل خرید نام برد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها پیش از آغاز خرید تصریح کرد: تشکیل ستاد خرید در سطح شهرستان ها و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی، بازدید های مستمر از مراکز خرید مورد قرارداد، کالیبراسیون باسکول‌ها، نصب دوربین‌های دید در شب، اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود کف‌سازی مراکز از جمله مباحثی است که پیش از آغاز عملیات خرید باید به آن توجه داشت.