آغاز خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیمی سهرابی اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی از مناطق جنوبی استان آغاز شد و نخستین محموله محصول کشاورزان به دو سیلوی دولتی تربت حیدریه و گناباد تحویل شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: نخستین محموله های گندم به وزن تقریبی ۲۰ تُن از سوی کشاورزان در دو سیلوی دولتی شهرستان های تربت حیدریه و گناباد تخلیه شد و بدین‌ترتیب، فصل خرید تضمینی گندم در استان رسماً کلید خورد.

وی با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال جاری افزود: قیمت هر کیلوگرم گندم با لحاظ یک درصد افت غیرمفید و سه درصد افت مفید، مبلغ ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده که با پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال جایزه تحویل به ۴۹۵ هزار ریال می رسد.

سهرابی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تحویل محصول فراهم شده است، اظهار کرد: امسال ۵۹ مرکز خرید تضمینی در سطح استان پیش‌بینی شده که شامل ۸ سیلوی دولتی، ۸ سیلوی بخش خصوصی، ۱۴ کارخانه آرد و ۲۹ انبار تحت پوشش تعاون روستایی است؛ مراکزی که با پراکنش مناسب در نقاط مختلف استان، امکان تحویل سریع و آسان محصول را برای کشاورزان فراهم می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: برآورد تولید گندم استان در سال جاری ۶۵۰ هزار تُن است و پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۴۵۰ هزار تُن از این میزان به‌صورت تضمینی توسط دولت خریداری شود.

وی همچنین از تعیین ضوابط سن‌زدگی در گندم‌های تحویلی خبر داد و تصریح کرد: گندم‌هایی با سن‌زدگی تا ۲ درصد بدون کسر بها، بیش از ۲ درصد سن زدگی با کاهش

سهرابی ادامه دارد:۲۹۵۰ ریال در ازای هر کیلوگرم گندم قیمت‌گذاری خواهند شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تکمیل مدارک از سوی کشاورزان گفت: برای تحویل محصول، ثبت‌نام کشاورزان در سامانه پهنه‌بندی سازمان جهاد کشاورزی ضروری و همچنین ارائه مدارک شناسایی به‌همراه تأییدیه حساب بانک کشاورزی الزامی خواهد بود.

گفتنی است؛ سال گذشته نیز بیش از ۳۴۳ هزار تُن گندم مازاد از کشاورزان خراسان رضوی خریداری شد که ارزشی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد ریال داشت.