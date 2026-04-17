به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم ایکس دو صفحه ایجاد شده برای فرمانده مقتدر هوافضای سپاه را در یک اقدام تروریستی (تروریست رسانه‌ای) در طول جنگ تحمیلی سوم مسدود نمود.

حالا در اقدامی عجیب اقدام به ایجاد صفحه ای جعلی به نام فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران پس از دو مرتبه مسدودی صفحات رسمی منتسب به ایشان، در این بستر نموده اند، بدین وسیله اعلام می گردد که صفحه موجود به نام سید مجید موسوی در پلتفرم ایکس صفحه‌ای جعلی می باشد.

لازم به ذکر است سردار موسوی صرفاً در پیام‌رسان‌ داخلی «ویراستی» و همچنین پلتفرم مستقل «آپ‌اسکرولد» (UpScrolled) فعالیت رسمی دارد.