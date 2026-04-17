  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۰

فرمانده هوافضای سپاه صفحه‌ای در پلتفرم ایکس ندارد

صفحه موجود به نام سید مجید موسوی در پلتفرم ایکس صفحه‌ای جعلی است و فرمانده هوافضای سپاه صفحه‌ای در پلتفرم ایکس ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم ایکس دو صفحه ایجاد شده برای فرمانده مقتدر هوافضای سپاه را در یک اقدام تروریستی (تروریست رسانه‌ای) در طول جنگ تحمیلی سوم مسدود نمود.

حالا در اقدامی عجیب اقدام به ایجاد صفحه ای جعلی به نام فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران پس از دو مرتبه مسدودی صفحات رسمی منتسب به ایشان، در این بستر نموده اند، بدین وسیله اعلام می گردد که صفحه موجود به نام سید مجید موسوی در پلتفرم ایکس صفحه‌ای جعلی می باشد.

لازم به ذکر است سردار موسوی صرفاً در پیام‌رسان‌ داخلی «ویراستی» و همچنین پلتفرم مستقل «آپ‌اسکرولد» (UpScrolled) فعالیت رسمی دارد.

کد مطلب 6803615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      سید مجید سرت سلامت بمونی همیشه برامون

    پربازدیدها

    پربحث‌ها