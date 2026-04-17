جزئیات دقیق مذاکرات از زبان قالیباف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در صفحه شخصی خود درباره جزئیات دقیق مذاکرات نوشت:

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامه محاصره، تنگه هرمز باز نخواهد ماند.

۴- عبور و مرور در تنگه بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز ایران» انجام خواهد شد.

۵- باز یا بسته بودن تنگه و مقررات آن را میدان مشخص می‌کند نه شبکه‌های اجتماعی.

۶- جنگ رسانه‌ای و مهندسی افکار بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستی‌ها قرار نمی‌گیرد.

۷- اخبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.