جزئیات دقیق مذاکرات از زبان قالیباف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در صفحه شخصی خود درباره جزئیات دقیق مذاکرات نوشت:
۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.
۲- با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.
۳- با ادامه محاصره، تنگه هرمز باز نخواهد ماند.
۴- عبور و مرور در تنگه بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز ایران» انجام خواهد شد.
۵- باز یا بسته بودن تنگه و مقررات آن را میدان مشخص میکند نه شبکههای اجتماعی.
۶- جنگ رسانهای و مهندسی افکار بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستیها قرار نمیگیرد.
۷- اخبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.
نظر شما