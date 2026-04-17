۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۰

جزئیات دقیق مذاکرات از زبان قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در فضای مجازی درباره جزئیات دقیق مذاکرات توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در صفحه شخصی خود درباره جزئیات دقیق مذاکرات نوشت:

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامه محاصره، تنگه هرمز باز نخواهد ماند.

۴- عبور و مرور در تنگه بر اساس «مسیر تعیین شده» و با «مجوز ایران» انجام خواهد شد.

۵- باز یا بسته بودن تنگه و مقررات آن را میدان مشخص می‌کند نه شبکه‌های اجتماعی.

۶- جنگ رسانه‌ای و مهندسی افکار بخش مهمی از جنگ است و ملت ایران تحت تاثیر این تردستی‌ها قرار نمی‌گیرد.

۷- اخبار واقعی و دقیق مذاکرات را در مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه بخوانید.

    • Raman IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ماشالله درود بهت قالیباف عزیز 👍قالیباف امام موسی است و از ناوهای فرعون نمیترسد
    • IR ۰۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      خدا خودش حافظ این مرد بزرگ باشه
    • م IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ممنون
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      نتیجه نهایی قابل قبول و مورد انتظار از مسئولین برای ما ، پایان سلطه آمریکا و اسقاطیل در منطقه ، حفظ و تقویت اقتدار ایران ، رفع تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم ، هست . اگر حتی یکی از موارد بالا محقق نشود ، قطره قطره خون شهدای ما به هدر رفته است . رسیدن به این اهداف از طریق جنگ یا دیپلماسی فرقی نداره ، البته که دیپلماسی تا کنون برای رسیدن به این اهداف صد در صد ناتوان بوده
    • بهزاد IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      در مورد اورانیوم و تحویل یا رقیق سازی آن صحبت کنید آقای قالیباف
      • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        1 0
        اورانیوم که موضوعش جداس . هرمز حاشیه ایه . جنگ سر اورانیوم رخ داده نه هرمز .
    • فریدون IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      تنگه هرمز قلب تپنده ایران است که با اورانیوم غنی شده شارژ میشود ، این قلب را از کار نیندازید

