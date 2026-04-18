۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۱۲

وال استریت: کشتی‌ها از مسیری عبور می‌کنند که ایران تعیین می‌کند

یک روزنامه آمریکایی به دست برتر ایران در تنگه هرمز و کنترل این منطقه توسط تهران اذعان کرد و نوشت: کشتی‌ها از مسیری عبور می‌کنند که ایران تعیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، اطلاعات دریانوردی نشان می دهد کشتی هایی که طی روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کرده اند از مسیری که ایران برای آنها تعیین کرده استفاده کرده اند.

در این گزارش آمده است، تهران به میانجی گران ابلاغ کرده که کشتی های عبوری در تنگه هرمز باید با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هماهنگ شوند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است، ایران بر ایجاد یک نظام مشخص در تنگه هرمز بعد از توافق نهایی با آمریکا با هدف اعمال تعرفه بر کشتی های عبوری تاکید دارد.

پیشتر نیز روزنامه واشنگتن‌پست فاش کرد که طی روزهای اخیر، ۵ نفتکش خالی وارد بنادر نفتی ایران در خلیج فارس شده و روند بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند.

این روزنامه تأکید کرد که ورود این ۵ نفتکش به بنادر ایران در سایه «محاصره دریایی آمریکا» علیه صادرات نفت تهران صورت گرفته است.

واشنگتن پست نوشت که تصاویر ماهواره ای، ورود این نفتکش ها را تأیید می کنند.

    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      منبع درآمد خوبیه برا کشور و حتی امنیت پایدار کاش ایران زودتر ازش استفاده می کرد الان اینهمه شهید نمی دادیم امریکام عرضه حمله نداشت
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کنترل بستن تنگه هرمز و اخذ عوارض توسط ایران باعث تورم گرانی در قیمت بنزین سوخت سایر کالاها در امریکا اروپا خیلی ممالک شده . این وضعیت خوبی است برای ایران ، تا تقاص چندین دهه تحریم های ظالمانه و ایجاد تورم گرانی در ایران را آنها هم تجربه و لمس کنند این امر بزرگترین سوزش ترامپ خوک زرد بد ذات خبیث است بگذارید همینجور باشد تا از فشارات روانی سکته کند بمیرد به جهنم ساقط شود نابودی امریکا و صهیونها
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      جایگزینی پترو یوآن چین بجای پترو دلار امریکای نکبت سوزش بزرگ بعدی برای خوک زرد خبیث دزد جهانخوار!

