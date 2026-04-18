به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، اطلاعات دریانوردی نشان می دهد کشتی هایی که طی روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کرده اند از مسیری که ایران برای آنها تعیین کرده استفاده کرده اند.

در این گزارش آمده است، تهران به میانجی گران ابلاغ کرده که کشتی های عبوری در تنگه هرمز باید با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هماهنگ شوند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است، ایران بر ایجاد یک نظام مشخص در تنگه هرمز بعد از توافق نهایی با آمریکا با هدف اعمال تعرفه بر کشتی های عبوری تاکید دارد.

پیشتر نیز روزنامه واشنگتن‌پست فاش کرد که طی روزهای اخیر، ۵ نفتکش خالی وارد بنادر نفتی ایران در خلیج فارس شده و روند بارگیری میلیون‌ها بشکه نفت را آغاز کرده‌اند.

این روزنامه تأکید کرد که ورود این ۵ نفتکش به بنادر ایران در سایه «محاصره دریایی آمریکا» علیه صادرات نفت تهران صورت گرفته است.

واشنگتن پست نوشت که تصاویر ماهواره ای، ورود این نفتکش ها را تأیید می کنند.