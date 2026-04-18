توکایف: کارآمدی شورای امنیت سازمان ملل رو به افول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهوری قزاقستان گفت: مسائل کلیدی بینالمللی در خارج از چارچوب سازمان ملل تصمیمگیری میشوند و کارایی شورای امنیت و سازوکار حفظ صلح در این نهاد در حال کاهش است.
از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در کاخ سفید، آمریکا با یکجانبه گرایی نقش نهادهای بین المللی در حل و فصل بحرانهای جهانی را نادیده گرفته است.
ترامپ با ایجاد شورای به اصطلاح صلح غزه، تلاش کرد نقش نهادهای تخصصی سازمان ملل در موضوع فلسطین را به سخره گرفته و به حاشیه براند.
بسیاری از رهبران و شخصیت های تاثیرگذار جهانی از تلاش کاخ سفید برای تضعیف نقش سازمان ملل انتقاد و این اقدام را برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک ارزیابی کرده اند.
