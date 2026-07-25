پوتین: روابط روسیه و قزاقستان ماهیت راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه و قاسم جومارت توکایف رئیس‌ جمهور قزاقستان در حاشیه مجمع همکاری‌ های بین‌ منطقه‌ ای دو کشور در شهر اومسک دیداری دوجانبه برگزار کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور روسیه در این دیدار در سخنانی اعلام کرد: روابط میان دو کشور روسیه و قزاقستان دارای ماهیتی راهبردی بوده و درحال توسعه است.

رئیس‌ جمهور قزاقستان نیز در دیدار با پوتین گفت که بازگشت به فرمول توافق استانبول می‌ تواند برای حل و فصل مناقشه در اوکراین مورد استفاده قرار گیرد.

توکایف سپس اضافه کرد: قزاقستان به همکاری راهبردی و روابط متحدانه با روسیه پایبند است.