پیام تبریک کولیوند در پی فرارسیدن روز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پیامی، فرا رسیدن روز ارتش را به فرمانده ارتش، تبریک گفت.

متن پیام کولیوند، به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر عزیز و رزمنده سرافراز، سرلشکر امیر حاتمی

فرمانده محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور شکوه، اقتدار و پایمردی فرزندان مؤمن و غیور این سرزمین است؛ مردانی که با ایمان راسخ و اراده‌ای استوار، در سخت‌ترین شرایط، پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را برافراشته نگه داشته‌اند. این روز پرافتخار را به جنابعالی و تمامی فرماندهان، افسران و سربازان دلاور ارتش تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امروز در این مقطع حساس از تاریخ، که بدخواهان این مرز و بوم در پی خدشه‌دار کردن امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران هستند، حضور هوشمندانه، مقتدرانه و مسئولانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، مایه‌ی آرامش دل‌ها و پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از کیان کشور به شمار می‌رود. بی‌تردید، رشادت‌ها، فداکاری‌ها و مجاهدت‌های شما و همرزمانتان، ادامه همان مسیر پرافتخار دفاع مقدس و تجلی روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در کالبد نیروهای مسلح است.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، همواره خود را در کنار و همراه نیروهای مسلح دانسته و مفتخر است که در تمامی عرصه‌های مأموریتی، به‌ویژه در شرایط سخت و بحران‌ها، دوشادوش ارتش سرافراز در خدمت به مردم عزیز ایران حضور داشته باشد. این همراهی، نماد همبستگی ملی و هم‌افزایی برای صیانت از جان و کرامت انسان‌هاست.

در این روز عزیز، با نهایت تواضع و احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام و مجاهدان سرافراز نیروهای مسلح را گرامی می‌داریم؛ بزرگ‌مردانی که با نثار جان خویش، عزت، امنیت و استقلال امروز ایران اسلامی را تضمین کردند.

اینجانب با تأکید بر عهد راسخ خدمت، اعلام می‌دارم که جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا آخرین نفس و قطره خون، آماده فداکاری، ایثار و حضور در کنار نیروهای مسلح در مسیر پاسداری از آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه رزمندگان اسلام را در انجام این مسئولیت خطیر مسئلت دارم.»