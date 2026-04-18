خواننده هوش مصنوعی یک آهنگ جنگی منتشر کرد؛ شنیدن «تیک تاک» آوین!

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تولید آثار ملی میهنی مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان نماهنگ جدیدی به نام «تیک تاک» با صدای «آوین» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که توسط انجمن موسیقی ایران به تهیه کنندگی فاطمه آقایی به سفارش دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تلاش شده است تا با استفاده از تصاویر تجمعات مردمی در شهرهای مختلف کشور طی جنگ تحمیلی رمضان که با گذشت بیش از چهل روز همچنان در جریان است، فضایی طراحی شود که دربرگیرنده مقاومت برای پیروزی بر استکبار و آزادی قدس شریف باشد.

«آوین» نام مستعار یک خواننده با تکنولوژی هوش مصنوعی است که چندی پیش در جریان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی با اجرای زنده تعدادی از نوازندگان کشورمان رونمایی شد. این خواننده در قالب نرم افزاری به عنوان یک «آواتار (نماینده دیجیتالی یا شخصیت مجازی است که توسط الگوریتم های هوش مصنوعی ایجاد و کنترل می شود)» برای اولین بار است که در کشورمان تولید شده و طی این مسیر در قالب یک خواننده با موجودیت مجازی اقدام به اجرا می کند.

آرش امینی رهبر ارکستر و دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر هم پیش از این درباره پروژه «آوین» توضیح داد بود: در گذشته، هنرمندان جوان با دیدن استادان بزرگ، آهنگسازان برجسته و خوانندگان مطرح، آنان را به‌عنوان نقطه آمال خود درنظر می‌گرفتند و تلاش می‌کردند از مسیر شاگردی و تجربه، به آن جایگاه نزدیک شوند و به آن درجه از کمال برسند. امروز نیز ابزاری شکل گرفته است که در قالب هوش مصنوعی، می‌تواند الگوی تکنیکی مناسبی ارائه دهد؛ خواننده‌ای که توانایی دارد درست، دقیق و ژوست بخواند، تحریرهای صحیح و به‌جا اجرا کند و ظرافت‌های فنی را رعایت کند. تمام این ویژگی‌ها حاصل تجربه انسانی است که به‌صورت داده‌های پردازش‌شده در این خواننده مجازی قرار داده شده است.