موسیقی؛ زبان همبستگی در روزهای پرالتهاب جهان

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در یادداشتی با تأکید بر جایگاه هنرمندان در شرایط پرتنش جهانی، موسیقی را زبانی برای تقویت امید، همبستگی و میهندوستی دانست.
وی در این باره نوشت:
در روزگاری که گرد و غبار آشوب در جهان برخاسته و طنین تهدید و خشونت از هر سو به گوش میرسد، نقش هنرمندان، بهویژه اهالی موسیقی، بیش از هر زمان دیگری سنگین و سرنوشتساز است. موسیقی، این زبان کهن و جهانشمول، همواره مأمن روح ملتها بوده است؛ زبانی بیمرز که میتواند حتی در میانه شدیدترین بحرانها نیز پیام زندگی، انسانیت، صلح و امید را به گوش جهانیان برساند.
موسیقی ایران، ریشه در فرهنگی عمیق و دیرپا دارد؛ فرهنگی برآمده از زندگی مردمانی که هم رنج جنگ را تجربه کردهاند و هم ارزش صلح را بهخوبی قدر میشناسند، مردمانی که همواره در برابر تهدیدها و فشارها، با خرد و همدلی ایستادگی کردهاند.
امروز که کشور، منطقه و جهان با تنشها و بحرانهای گوناگون روبهرو است، امکان و توان هنرمندان در زنده نگاهداشتن روح انسانیت، میهندوستی، همبستگی و بازتاب دادن پیام فرهنگ غنی کشورشان از مسیر هنر ویژه و تاثیر آن غیرقابل انکار است.
اینجاست که موسیقی میتواند بار دیگر نقش خود را بهعنوان زبان مشترک انسانها ایفا کند؛ زبانی که فراتر از مرزها، دلها را به هم نزدیک میکند، انسانها را روادارانه گردهم میآورد و نغمه صلح و دوستی میپراکند.
انجمن موسیقی ایران نیز در این باور که تنها از مسیر همدلی، احترام متقابل، همکاری و عشق به میهن میتوان فردایی روشنتر برای این سرزمین و فرهنگ و هنر آن رقم زد همراه و همگام مردم و هنرمندان کشور خواهد بود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که همصدا شویم؛ برای ایران، برای انسانیت و برای جهانی که در آن نغمه صلح و دوستی خاموش نشود.
