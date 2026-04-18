حجتالاسلام والمسلمین مهدی سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای شکلگرفته در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: از زمان شهادت ایشان، ۶۰ موکب و ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف خمینیشهر، درچه، کوشک، اصغرآباد و برخی محلهها مستقر و فعال شدهاند.
وی افزود: در این مدت هر شب هفت اجتماع در شهرهای خمینیشهر، درچه، کوشک، اصغرآباد و همچنین محلههای جویآباد، وازیچه و ارغوان برگزار شده که جمعیت شرکتکننده در این اجتماعات به بیش از ۳۰ هزار نفر میرسد.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمینی شهر، تاکنون ۴۵ شب از برگزاری این برنامهها سپری شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سوادکوهی ادامه داد: در شهر درچه، بانوان جهادگر در قالب گروههای خیاطی و با مشارکت حدود ۱۰۰ نفر، پویش «نذر ۲۰۰ هزار پرچم» را راهاندازی کردهاند که به گفته وی با هدف همراهی اجتماعی و مشارکت داوطلبانه انجام شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمینیشهر با اشاره به ادامه همراهی هیأتها و گروههای مردمی افزود: بیش از ۳۰۰ هیأت، موکب و جمعی از مداحان در برنامههای اخیر مشارکت داشتهاند.
