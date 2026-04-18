به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، مراسم اجتماع بزرگ دختران و بانوان شهرستان سنقر و کلیایی با عنوان «ایراندخت» برگزار خواهد شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام دختران و تقویت هویت دینی و انقلابی، با حضور گسترده بانوان و دختران منطقه برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین به یاد دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی به‌عنوان سخنران اصلی به ایراد سخن خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این برنامه روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ساعت ۱۵ اعلام شده و محل برگزاری آن شبستان حرم مطهر امامزاده احمد(ع) در شهرستان سنقر و کلیایی است.

این مراسم با همکاری مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی و اجرایی شهرستان برگزار می‌شود و از عموم دختران و بانوان برای حضور در این برنامه دعوت شده است.