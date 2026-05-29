به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سنقر و کلیایی با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: بر اساس روایات و آیات قرآن، کسانی که دنیا را بر همه چیز مقدم میشمارند، در نهایت جز پشیمانی و تاریکی چیزی نصیبشان نمیشود.
وی با اشاره به مبحث «ایمان به غیب» افزود: عالم بر اساس عدالت بنا شده و خداوند متعال به هیچ بندهای کوچکترین ظلمی روا نمیدارد. اگر در دنیا ظلمی رخ میدهد، از سوی خود بندگان است و قطعاً ظالمان بر اساس سنت الهی از بین خواهند رفت و حکومت نهایی زمین به صالحان میرسد.
لزوم پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی
امام جمعه سنقر و کلیایی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به پیامهای اخیر مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان در پیامی به مناسبت تشکیل مجلس دوازدهم، از آحاد ملت و نخبگان سیاسی خواستند تا از اختلافات پوچ و بیاساس سیاسی پرهیز کنند و مظهر انسجام و یکپارچگی باشند. در زمانه کنونی و در جنگ نرم دشمن، حتی اگر اختلافی توجیهپذیر باشد، نباید آن را بهانهای برای تفرقه و تنازع قرار داد.
اهمیت زنده نگهداشتن پیام غدیر
حجتالاسلام رضایی در ادامه با گرامیداشت دهه امامت و ولایت و فرا رسیدن عید سعید غدیر خم گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند که غدیر بالاترین عید امت من است و همه موظفند پیام آن را به غایبان و نسلهای آینده برسانند. مسابقه دوستی با امیرالمؤمنین (ع) در این روز بزرگترین مسابقه عالم است و ما باید با احیای غدیر، عشق خود را به مولایمان نشان دهیم.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در «پویش عشق به مولا» پیشنهاد کرد: در این روز مبارک، کسبه میتوانند سود کمتری دریافت کنند، رانندگان تاکسی از دریافت کرایه صرفنظر کنند و خانوادهها با پختن غذای نذری و توزیع آن میان همسایگان، در زنده نگهداشتن فرهنگ غدیر سهیم شوند. طبق فرمایش امام صادق (ع)، اطعام در روز غدیر ثوابی معادل اطعام یک میلیون پیامبر و شهید دارد.
همراهی با امام در دوران قدرت سختتر از دوران غربت است
خطیب جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به ولادت امام هادی (ع) و یادگار ارزشمند ایشان یعنی «زیارت جامعه کبیره»، تصریح کرد: در این زیارتنامه تأکید شده است که ما هم در دوران غربت و هم در دوران قدرت با ائمه اطهار همراه هستیم. همراهی با امام در دوران قدرت بسیار سختتر از دوران غربت است؛ زیرا در دوران غربت انسان جان خود را فدا میکند، اما در دوران قدرت باید با بصیرت، صبر و استقامت، در برابر فتنهها و ناملایمات ایستادگی کرده و کار فرهنگی انجام دهد.
مراعات حال مستأجران در فصل جابهجایی
حجتالاسلام رضایی در پایان با اشاره به فرا رسیدن فصل جابهجایی مستأجران خاطرنشان کرد: از مالکان و صاحبخانههایی که تمکن مالی دارند، تقاضا داریم در این شرایط اقتصادی با دید ترحم و انصاف با مستأجران برخورد کنند. امیدواریم با تلاش جدی مسئولان و تکمیل پروژههای مسکن ملی تا شهریور ماه، مشکل مسکن بسیاری از این عزیزان نیز برطرف شود.
