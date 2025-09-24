به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی عصر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حسینی‌کیا نماینده مردم کنگاور و سنقر در مجلس شورای اسلامی، یاور محمدی فرماندار سنقر و کلیایی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی به مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مسئولان محلی گفت: توسعه هر منطقه به پیش‌نیازهای اساسی به ویژه انرژی وابسته است و برق به عنوان مهم‌ترین عامل در تسریع پروژه‌های اقتصادی و صنعتی نقش تعیین‌کننده دارد. وی افزود: شهرستان سنقر با وجود ظرفیت‌های فراوان صنعتی از جمله پتروشیمی، فولاد و فرش دستباف، برای جذب سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های بزرگ نیازمند تأمین پایدار برق و سایر انرژی‌هاست تا اطمینان خاطر لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ویژگی مشارکتی این پروژه تصریح کرد: پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سنقر نمونه‌ای موفق از همکاری جمعی میان شرکت برق منطقه‌ای غرب، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است. این همکاری بین‌بخشی می‌تواند الگویی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در استان باشد.

حبیبی میزان سرمایه‌گذاری در این طرح را ۲۷۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اگرچه این رقم قابل توجه است اما نیازهای شهرستان فراتر از این پروژه‌هاست و باید برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع بزرگ گام‌های بلندتری برداشت.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری و پیگیری‌های استانی خاطرنشان کرد: روند اجرای مصوبات به طور مستمر رصد می‌شود و از هفته آینده دور دوم پیگیری‌های شهرستانی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی آغاز خواهد شد. حبیبی تأکید کرد: مردم باید در جریان پیشرفت پروژه‌ها و تعهدات دولت قرار بگیرند زیرا امیدآفرینی و اعتمادسازی تنها با گزارش‌دهی دقیق و شفاف به جامعه محقق می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به ظرفیت‌های معدنی شهرستان اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های جدیدی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن منطقه در دست دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و رونق اقتصادی شود.

حبیبی در پایان از تلاش‌های فرماندار، نماینده مردم، امام جمعه و مدیران اجرایی برای فراهم کردن مقدمات این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، شهرستان سنقر و کلیایی به یکی از قطب‌های صنعتی استان تبدیل شود.