به گزارش خبرنگار مهر، آیین کهن خطبهخوانی خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، به عنوان یکی از برنامههای شاخص آغازین دهه کرامت سال ۱۴۰۵، صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۸ صبح با حضور زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی کریمه اهلبیت(س) و با اجرای جمعی از چهرههای شناختهشده مذهبی و فرهنگی برگزار میشود و در قالب یک ویژهبرنامه آیینی، آغازگر سلسله برنامههای این دهه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان به عنوان سخنران این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت و حجتالاسلام والمسلمین محمد اسماعیل خورشیدی نیز تلاوت آیاتی از کلامالله مجید را بر عهده دارد.
همچنین صابر خراسانی به عنوان شاعر آیینی، عباس حیدرزاده به عنوان مداح و علی امیدواریان در جایگاه مجری در این برنامه حضور خواهند داشت.
در بخش دیگری از این آیین، حسن اسداللهی قرائت خطبه را انجام خواهد داد که از جمله بخشهای اصلی و سنتی این مراسم محسوب میشود و هرساله در آستانه آغاز دهه کرامت با حضور خادمان حرم برگزار میشود.
آیین خطبهخوانی خادمان از جمله برنامههای ریشهدار و معنوی در حرم حضرت معصومه(س) به شمار میرود که با هدف پاسداشت شعائر دینی و اعلام رسمی آغاز دهه کرامت، با حضور خادمان و زائران برگزار شده و فضایی معنوی در این آستان مقدس ایجاد میکند.
قم- همزمان با فرارسیدن دهه کرامت، ویژهبرنامههای این ایام با برگزاری آیین سنتی خطبهخوانی خادمان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در قم آغاز میشود.
