مومنی: ارتش پشتوانه استوار امنیت و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور با صدور پیامی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد:
متن پیام به شرح زیر است:
«وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»
روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به فرماندهان، افسران، درجهداران، سربازان و خانوادههای معزّز نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
در این روز یاد شهدای گرانقدر ارتش، بهویژه امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سرلشکر عزیز نصیرزاده و ۱۰۴ دریادل ناو دنا را که در اوج مظلومیت و اقتدار به شهادت رسیدند گرامی میداریم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود، همواره در تبعیت کامل از فرماندهی معظم کل قوا و با روحیهای ایثارگرانه، سنگر دفاع از مرزهای میهن اسلامی را حفظ کرده و در سختترین شرایط، پشتوانه استوار امنیت و اقتدار ملت ایران بوده است. مجاهدتها و فداکاریهای بینظیر نیروهای ارتش در ایام دفاع مقدس هشت ساله، ۱۲روزه و ۴۰روزه، گنجینهای ماندگار از شجاعت، غیرت و وطندوستی است که هرگز از یاد و خاطره ملت ایران نخواهد رفت.
گواه این ماندگاری، حمایتهای مردم حاضر در صحنه در همین روزها و شبهای دفاع مقدس سوم است که موجب دلگرمی نیروهای مسلح مقتدر و جانبرکف ایران سرافراز بوده است.
لازم است همکاری صمیمانه و بیدریغ نیروهای ارتش با سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث مختلف سالهای اخیر را هم یادآوری کرد. حضور بهموقع و مؤثر نیروهای ارتش در عملیات امداد و نجات، حاکی از آن است که ارتش جمهوری اسلامی ایران نهتنها سپر دفاعی کشور، بلکه بازوی توانمند خدمترسانی و مدد به مردم است.
وزارت کشور بر خود واجب میداند که از این همکاری ارزشمند، صمیمانه تقدیر کند و امیدوار است این تعامل و هماهنگی در راستای تأمین امنیت مرزها و آرامش مردم عزیز کشورمان همواره برقرار باشد.
