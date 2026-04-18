اجرای طرح کاشت «۴۰ هزار نهال» در سمنان به همت عوامل حج و زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح شنبه در حاشیه مراسم کاشت نهال به یاد رهبر شهید، در سمنان، از مشارکت فعال عوامل حج و زیارت این استان در طرح کاشت ۴۰ هزار نهال مثمر در استان خبر داد.

وی افزود: کارکنان و خادمان حج و زیارت استان در کنار کاروان‌های زائران بیت‌الله‌الحرام در تمتع سال جاری و همچنین عتبات، در این پویش سراسری مشارکت فعال دارند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان اعلام کرد: طرح کاشت ۴۰ هزار نهال مثمر که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین حفظ محیط زیست در سراسر کشور در حال اجراست، فرصت ارزشمندی است تا خادمان زائران بیت‌الله‌الحرام، دین خود را به شهیدان والامقام ادا کنند.

چتری با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: کاشت نهال به یاد آن فقید سعید، سنت حسنه و ماندگاری است که پیام مقاومت، ایستادگی و زنده نگهداشتن یاد شهدا را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

وی تصریح کرد: جنگ رمضان، اگرچه با هجمه سنگین دشمنان علیه ایران اسلامی رقم خورد، اما رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای این جنگ، برگ زرین دیگری در تاریخ دفاع مقدس این مرز و بوم رقم زد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بیان داشت: مقرر شده کار زیبای نهالکاری در قطعه بنام شهدای حج در سمنان همه ساله ادامه پیدا کند و شهرداری و منابع طبیعی نهال ها و مکان مورد نظر را تامین نمایند.

چتری افزود: در صورت مشخص شدن مکانی در حیطه طرح حرم تا حرم توسط منابع طبیعی استان حج و زیارت آمادگی دارد تا از ظرفیت تمامی زائران در این مسیر برای کاشت نهال در طی سال بهره‌برداری کرده و طرح موصوف مختص به زمان خاصی نباشد و در طی سال ادامه داشته باشد.