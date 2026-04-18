به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای حج امسال، گفت: به دلیل شرایط جنگی و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعزام زائران به سرزمین وحی با تغییراتی همراه شد.

وی ادامه داد: همزمان با پیروزی‌های ملت ایران در جبهه مقاومت، هفته حج و دهه کرامت، خوشبختانه با امضای تفاهمنامه با وزارت حج عربستان، مقدمات اعزام ۳۰ هزار نفری فراهم شده است. اما اینکه حج آینده با چه شیوه‌ای برگزار خواهد شد، چه هوایی و چه زمینی به تحولات سیاسی و امنیتی بستگی دارد که به‌زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سهمیه ایران با موافقت مسئولان عالی رتبه کشور از ۸۵ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت، خاطر نشان کرد: اعزام‌ها از روزهای آتی آغاز می‌شود و تمام تلاش ما حفظ عزت و کرامت زائران ایرانی در سرزمین وحی است.