به گزارش خبرگزاری مهر، داوود دولتیاری در مراسم روز جهانی سیمبان یادمان شهید سعید جلالی، افزود: طی جنگ تحمیلی سوم، ۲۳ حادثه منجر به خسارت در شبکه توزیع برق زنجان روی داد و منجر به قطعی برق در اقصی نقاط استان شد.

وی یادآور شد: بیش از ۳۰۰ سیمبان استان که فعالان شرکت برق در ارتفاع هستند، بعد از نیروهای امنیتی جزو اولین افرادی بودند که در محل حادثه حضور یافته و نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده اقدام کردند.

دولتیاری تصریح کرد: از ۲۳ حادثه روی داده برای تأسیسات شرکت توزیع برق استان پنج حادثه مربوط به امور برق شرق، چهار حادثه در امور برق فرهنگ و سه حادثه برق گلشهر بوده است و حوادث مشابهی نیز در شهرستان های ابهر، خرمدره، ماهنشان و ایجرود روی داد.

وی اظهار داشت: سیمبانان در همه مقاطع حساس و مشکلات موجود با شعار خاموشی خط قرمز ماست، خطرها را به جان خریدند و هیچ تاخیری در ادای مسوولیت خود نداشتند.

دولتیاری با اشاره به شهادت ۱۲ نفر از فعالان حوزه برق کشور در جنگ اخیر، تأکید کرد: در این شرایط حساس تمامی فعالان این عرصه از مدیران تا مهندسان و عموم کارکنان با تعامل و همکاری و با تعصب و غیرت وصف ناپذیر پای کار آمدند تا فعالیت‌های اجتماعی مردم دچار اختلال نشود و جریان برق پایدار بماند.

موفقیت‌های صنعت برق مدیون فداکاری و غیرت کارکنان در ارتفاع است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان نیز گفت: فعالیت دوشادوش همه کارکنان این شرکت پشتوانه قوی و موجب دلگرمی مسئولان استان بود که همواره دغدغه رفع مشکلات مردم و جلوگیری از آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها را داشتند.

عادل کاظمی افزود: شرکت توزیع نیروی برق زنجان در ایام جنگ تحمیلی سوم به مردم و مسئولان استان این اطمینان را داد که در صورت ایجاد مشکل در تاسیسات برق استان برای پایداری جریان برق فعالان این عرصه از همه روزنه ها به نحو شایسته استفاده خواهند کرد.

وی تاکید کرد: سیمبانان همواره در این مدت، پیشرو و در صف مقدم خدمت بودند و فراتر از وظایف اداری و سازمانی خود عمل کردند.

کاظمی گفت: صنعت برق موفقیت‌های خود را مدیون فداکاری، غیرت و تعصب کارکنان خود در ارتفاع است و این نیروها سرمایه های اصلی برق هستند.