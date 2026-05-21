به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زمانی روز پنجشنبه در واکنش به افزایش تردد موتورسیکلت‌های بدون پلاک و حرکات نمایشی خطرناک در سطح شهر اظهار کرد: متأسفانه این موضوع امروز به یکی از واقعیت‌های موجود در عجب‌شیر تبدیل شده و موجب نارضایتی و نگرانی شهروندان شده است.وی با تأکید بر اینکه برخورد با این هنجارشکنی‌ها باید به‌صورت جدی و مستمر انجام شود، افزود: دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند در راستای تأمین نظم و امنیت شهری با موتورسواران متخلف و افرادی که با حرکات خطرناک، آسایش عمومی را سلب می‌کنند برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب عجب‌شیر ادامه داد: بخش زیادی از این تخلفات توسط نوجوانان و جوانانی انجام می‌شود که بدون داشتن گواهینامه و مهارت کافی وارد خیابان‌ها می‌شوند و با انجام حرکات نمایشی، امنیت خود و دیگر شهروندان را به خطر می‌اندازند.

زمانی با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای ساماندهی این وضعیت خاطرنشان کرد: در کنار برخوردهای قانونی، فرهنگ‌سازی نیز یک ضرورت جدی است و خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند تا از گسترش این رفتارهای پرخطر جلوگیری شود.

دادستان عجب شیر افزود پس از آنکه برای نوجوان به اتهام رانندگی بدون گواهینامه یا اخلال در نظم عمومی و یا ایراد صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی تشکیل پرونده می شود والدین پیگیر موضوع می شوند که ضرورت دارد خانواده هایی پیش از وقوع اتفاق بر رفتار فرزند نظارت داشته باشند

وی تأکید کرد: آرامش و امنیت شهری حق طبیعی مردم است و دستگاه قضایی در مسیر حفظ حقوق عمومی، با هرگونه رفتار قانون‌شکنانه و اخلال در نظم عمومی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.