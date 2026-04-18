کریمی: ۸ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه زیر کشت چغندرقند بهاره رفت

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل کشت محصولات بهاره در استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و آمارهای ثبت شده، تاکنون بیش از ۸ هزار هکتار از مزارع حاصلخیز استان کرمانشاه زیر کشت محصول چغندرقند بهاره قرار گرفته است و با توجه به شرایط مساعد منطقه، عملیات کشت توسط کشاورزان زحمتکش همچنان با قوت ادامه دارد.

وی در ادامه با تشریح وضعیت کلی کشت این محصول راهبردی در استان افزود: به طور معمول و در هر سال زراعی، به طور متوسط حدود ۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت چغندرقند بهاره اختصاص می‌یابد. روند کشت این محصول در استان کرمانشاه معمولاً از اواخر اسفندماه آغاز می‌شود، اما در سال جاری به دلیل نزولات جوی و بارندگی‌های پربرکت اخیر، این فرآیند با اندکی تأخیر مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات کشت تا پایان اردیبهشت‌ماه در سطح مزارع استان ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به مناطق عمده کشت این محصول تصریح کرد: بررسی پراکنش کشت نشان می‌دهد که بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در استان، به ترتیب مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب و صحنه است. به برکت تلاش کشاورزان و پتانسیل بالای اراضی، استان کرمانشاه هم‌اکنون در زمینه سطح زیر کشت و همچنین میزان تولید چغندرقند، جایگاه ارزشمند رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

کریمی با بیان برنامه‌ریزی‌های کلان برای سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه و سهمیه ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کشت ۱۹ هزار هکتار چغندرقند در سطح استان برای سال زراعی جاری هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده است. از این میزان تعهد، ۱۴ هزار هکتار به کشت بهاره و ۵ هزار هکتار نیز به کشت پاییزه اختصاص یافته است که تمهیدات لازم برای تحقق کامل آن اندیشیده شده است.

وی در پایان با یادآوری موفقیت‌های چشمگیر استان در سال گذشته تأکید کرد: استان کرمانشاه در سال زراعی گذشته عملکرد بسیار درخشانی داشت و با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن چغندرقند که به صورت تضمینی خریداری شد، بار دیگر ثابت کرد که به عنوان یکی از قطب‌های اصلی، مهم و غیرقابل انکار تولید این محصول استراتژیک در کشور به شمار می‌رود.