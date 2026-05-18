۱۶۰ هزار هکتار نخود در کرمانشاه کشت شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشت حبوبات در استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه به کشت نخود اختصاص یافته است.

وی در تشریح جزئیات این میزان کشت افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده، از مجموع کل سطح زیر کشت نخود در استان کرمانشاه، بیش از ۷۰ هزار هکتار به کشت پاییزه و حدود ۹۰ هزار هکتار نیز به کشت بهاره اختصاص پیدا کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پراکنش جغرافیایی این محصول در سطح شهرستان‌های استان، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سطح زیر کشت نخود در استان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، سنقر و کلیایی، اسلام‌آباد غرب و دالاهو است که قطب‌های اصلی تولید این محصول محسوب می‌شوند.

کریمی در ادامه سخنان خود به تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه و بهبود کیفیت کشت نخود پرداخت و بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی برنامه‌های ترویجی و حمایتی متعددی را در این بخش اجرایی کرده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تهیه و توزیع بذرهای اصلاح‌شده از ارقام جدید در میان زارعان، تدوین و انتشار بروشورهای ترویجی با محوریت آموزش کشت پاییزه نخود و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ویژه برای کارشناسان کشاورزی و کشاورزان اشاره کرد.

وی با تأکید بر سیاست اصولی این سازمان مبنی بر ترویج و توسعه کشت پاییزه نخود در استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این نوع کشت مزایای فراوانی برای کشاورزان به همراه دارد که مقاومت بیشتر گیاه در برابر بیماری‌ها، برخورداری از دوره رشد طولانی‌تر، افزایش قابل‌توجه عملکرد محصول در واحد سطح و همچنین فراهم شدن امکان برداشت کاملاً مکانیزه از مهم‌ترین مزایای کشت پاییزه این محصول به شمار می‌رود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان با اعلام خبر توسعه ضریب مکانیزاسیون در اراضی زیر کشت نخود، گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته و استقبال کشاورزان از شیوه‌های نوین، سطح کشت مکانیزه نخود در سال زراعی جاری به ۶۹ هزار هکتار رسیده است که این رقم در مقایسه با آمار ۶۵ هزار هکتاری سال گذشته، نشان‌دهنده افزایش و رشدی مطلوب در مسیر کشاورزی مدرن است.