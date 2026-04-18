به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در گردهمایی فرهنگیان لرستان با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاشهای معلمان و فرهنگیان استان، جایگاه آموزشوپرورش را در پیشرفت جامعه و تربیت نسل آینده بسیار تعیینکننده دانست.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای این مجموعه در استان، اظهار کرد: امروز حدود ۲۹ هزار نیروی آموزشوپرورش در لرستان در حوزههای مختلف آموزشی، پرورشی و پشتیبانی در حال خدمترسانی هستند و بخش قابلتوجهی از برنامهها باهدف ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از دانشآموزان اجرا شده است.
ارائه ۳۹۰۰ خدمات مشاورهای به دانشآموزان
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، همچنین به فعالیتهای حوزه مشاوره دانشآموزی اشاره کرد و گفت: در این مدت نزدیک به سه هزار و ۹۰۰ مورد خدمات مشاورهای به دانشآموزان ارائه شده است تا علاوه بر مسائل آموزشی، ابعاد روانی و اجتماعی دانشآموزان نیز موردتوجه قرار گیرد.
سهرابی با بیان اینکه آموزشوپرورش در بزنگاههای اجتماعی نقش مؤثری در تقویت همبستگی جامعه دارد، افزود: در فضای جنگشناختی و عملیات رسانهای، اگر روایت صحیح و بهموقع ارائه نشود، روایتهای نادرست میتواند ذهن جامعه را تحتتأثیر قرار دهد؛ ازاینرو معلمان و مدیران مدارس در خط مقدم تبیین واقعیتها و تقویت انسجام اجتماعی قرار دارند.
وی تأکید کرد: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه کانون تربیت اجتماعی و فرهنگی است و معلمان میتوانند با آگاهیبخشی و هدایت فکری دانشآموزان و خانوادهها، در حفظ آرامش و همدلی اجتماعی نقشآفرینی کنند.
لزوم بازنگری در اختیارات و سازوکارهای مدیریتی مدارس
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مدارس و رفع مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: در برخی مقاطع، صدها نفر از نیروهای آموزشوپرورش برای آمادهسازی مدارس و بهبود شرایط آموزشی بسیج شدهاند و اقدامات فشردهای در مدت کوتاه برای آمادهسازی فضاهای آموزشی انجام شده است.
سهرابی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه آموزشوپرورش، خواستار توجه جدیتر به مسائل ساختاری این حوزه شد و افزود: یکی از ضرورتها، بازنگری در اختیارات و سازوکارهای مدیریتی مدارس است تا مدیران و مجموعههای آموزشی بتوانند با انعطاف بیشتری مسائل و نیازهای مدارس را مدیریت کنند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ و ماندگاری نیروهای توانمند در آموزشوپرورش تأکید کرد و گفت: سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی نظام آموزشی است و باید با ایجاد مشوقها و حمایتهای لازم، شرایطی فراهم شود که نیروهای متخصص و توانمند باانگیزه بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره بهضرورت توجه به نگهداری فضاهای آموزشی اظهار داشت: برای ساخت مدارس هزینههای قابلتوجهی صرف میشود، اما موضوع نگهداری و تعمیرات مدارس نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد؛ ازاینرو لازم است ردیف اعتباری مشخص و پایداری برای نگهداری و مرمت مدارس در نظر گرفته شود تا این سرمایههای ارزشمند ملی بهخوبی حفظ شوند.
