به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده صبح شنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار کرد: صنایع باید علاوه بر پایبندی به تعهدات زیست‌محیطی، در مسیر بازگشت به چرخه تولید، الزامات جدید متناسب با شرایط بحرانی را رعایت کنند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم حفاظت از تالاب‌های ساحلی و تداوم طرح های احیا و بازسازی و حمایت از نهادهای مردمی در استان بوشهر تاکید کرد.

وی بر پیگیری خسارات زیست محیطی خصوصا در حوزه محیط زیست دریایی و سواحل و سایر حوزه‌ها از طریق نهادها و مجامع مرتبط بین المللی تاکید کرد.

بررسی خسارات آلودگی‌های دریایی

مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز عنوان کرد: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، موارد تخریب محیط‌زیستی و نمونه برداری از آلودگی‌ها و محاسبه خسارات وارد شده به محیط زیست دریایی و طبیعی و انسانی ناشی از نشت مواد نفتی بررسی می‌شود.

علی‌محمد طهماسبی بیرگانی افزود: همچنین خسارات آلودگی‌های دریایی و حتی آلودگی هوا و خاک به صورت جامع و کامل، بررسی و برای مطالبه از طریق مراجع بین المللی اقدام خواهد شد.