به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد طهماسبی بیرگانی مسئول بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در همان اولین روزهای تهاجم رژیم صهیونیستی به کشور در جنگ ۱۲ روزه، کارگروه شرایط اضطرار تحت عنوان کارگروه ویژه مستندسازی و رسیدگی به خسارات جنگ با حضور معاونان سازمان تشکیل داد.

وی ادامه داد: دستورالعمل های مختلفی برای قبل، حین و بعد از جنگ تدوین شد، همچنین دستورالعمل نحوه برآورد خسارت نیز به استان‌ها ارسال شد و بعد از جمع آوری اطلاعات و محاسبات علمی بر مبنای روش شناسی های مراجع بین‌المللی، نسبت به تعیین خسارات زیست‌محیطی در حوزه طبیعی اقدام شد، که بر این اساس حدود ۸۴۵۰ هکتار از اراضی تحت مدیریت سازمان از طریق آتش سوزی آسیب دیده بودند که حدود ۲۰ همت برای جبران خسارت و بازسازی نیاز است.

طهماسبی بیرگانی گفت: در حوزه دریایی و انسانی هم تمامی موارد هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ تحمیلی سوم جمع آوری شد، اکنون در حال تدوین خسارات و مستندسازی خساراتی هستیم که به محیط زیست و ابینه وارد شده است ، همچنین بررسی خسارت‌هایی که به کل محیط زیست کشور وارد شده هم جزو وظایف ما است یعنی ممکن است که یک کارخانه یا صنایع که در جریان جنگ آسیب دیده به محیط زیست هم خسارت وارد کرده باشد که میزان این خسارات را هم محاسبه خواهیم کرد.