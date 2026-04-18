  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

هشدار زرد هواشناسی صادر شد؛ پیش‌بینی رگبار و رعدوبرق در زنجان

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از ورود یک سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: از ساعات بعدازظهر امروز (شنبه) بارش پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان زنجان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با وزش باد نسبتاً شدید همراه می‌شود. از بعدازظهر نیز در برخی نقاط استان انتظار بارش پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: این سامانه بارشی با شدت و ضعف تا روز سه‌شنبه هفته جاری در استان فعال خواهد بود. اگرچه روزهای شنبه و سه‌شنبه مقدار بارش‌ها قابل توجه نیست، اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وقوع رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر افزایش سرعت وزش باد در روزهای آینده تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به حد نسبتاً شدید می‌رسد. روز یکشنبه وزش باد بیشتر پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات به حد شدید نیز خواهد رسید.

رحمان‌نیا از صدور هشدار سطح زرد برای فعالیت این سامانه خبر داد و افزود: دمای هوا امروز افزایش نسبی خواهد داشت، اما از فردا (یکشنبه) روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود.

کد مطلب 6804048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها