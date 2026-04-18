محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان زنجان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که گاهی با وزش باد نسبتاً شدید همراه میشود. از بعدازظهر نیز در برخی نقاط استان انتظار بارش پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.
وی افزود: این سامانه بارشی با شدت و ضعف تا روز سهشنبه هفته جاری در استان فعال خواهد بود. اگرچه روزهای شنبه و سهشنبه مقدار بارشها قابل توجه نیست، اما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وقوع رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر افزایش سرعت وزش باد در روزهای آینده تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سرعت وزش باد افزایش مییابد و گاهی به حد نسبتاً شدید میرسد. روز یکشنبه وزش باد بیشتر پیشبینی میشود و در برخی ساعات به حد شدید نیز خواهد رسید.
رحماننیا از صدور هشدار سطح زرد برای فعالیت این سامانه خبر داد و افزود: دمای هوا امروز افزایش نسبی خواهد داشت، اما از فردا (یکشنبه) روند کاهش نسبی دما آغاز میشود.
نظر شما