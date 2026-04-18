به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع سراسری «جشن فرشتهها» با محوریت دختران نوجوان ایرانی، همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برگزار میشود.
این مراسم معنوی که با هدف پاسداشت مقام دختر و تکریم سیره کریمه اهل بیت(س) طراحی شده، از ساعت ۱۹:۳۰ در تهران، مقابل خیابان کشوردوست و همزمان در میادین اصلی برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از دختران نوجوان کشوردوست دعوت شده تا با پوشش چادر نماز، زینتبخش این محفل نورانی باشند. نام «جشن فرشتهها» نیز نمادی از پاکی، معنویت و نقشآفرینی نسل جوان دختر در عرصههای اجتماعی و دینی عنوان شده است.
