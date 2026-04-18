ذخیره سازی ۱۵۰۰ نمونه خون بندناف در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که دشمن آمریکایی- صهیونیستی در حال تعرض به اماکن غیرنظامی و نظامی کشور بود و حتی از مورد هدف قرارداد بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی نیز خودداری نمی کرد، همکاران پرتلاش واحدهای مختلف بانک خون بندناف رویان ازجمله واحد پردازش ، پذیرش، مشاوره پزشکی، کارشناسان خونگیر، نقلیه، حراست، امور نمایندگی ها، کنترل کیفی، دفاتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان در سراسر کشور به صورت حضوری و با حداکثر توان و ظرفیت به ارائه خدمات پرداختند.

ذخیره سازی ۱۵۰۰ نمونه خون بندناف در ایام جنگ

کارکنان متعهد و مسئول بانک خون بندناف رویان موفق شدند بدون هیچ وقفه ای از ۹ اسفند ماه همزمان با شروع حملات اسراییل و آمریکا به سراسر کشور تا ۲۰ فروردین ماه همزمان با اعلام آتش بس، بیش از یک هزار و ۵۰۰ نمونه خون بندناف را با موفقیت ذخیره سازی کنند.

براساس گزارش واحد پردازش بانک خون بندناف رویان از تاریخ ۹ لغایت ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۷۰۰ نمونه خون بندناف و از تاریخ یکم لغایت ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ حدود ۸۳۰ نمونه خون بندناف ذخیره سازی شده است.

کارشناسان خونگیر بانک خون بندناف رویان از ۴۶ دفتر نمایندگی در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ به صورت شبانه روزی برای استخراج خون بندناف نوزادانی که خانواده های آنها برای ذخیره سازی آن اقدام کرده بودند در بیمارستان های سراسر کشور حاضر شدند و در ۱۳ روز ابتدایی نوروز سال ۱۴۰۵ تعداد ۵۲۰ نمونه خون بندناف ذخیره سازی شد.

لازم به ذکر است تنها در روز اول عید نوروز ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۰ نمونه خون بندناف نوزادان که بیش از ۱۰۰ مورد آن از استان های سراسر کشور جمع آوری شده بود به آزمایشگاه پردازش بانک خون بندناف رویان وارد و پردازش و ذخیره سازی شد.

با توجه به اهمیت و حساسیت فرآیند استخراج و ذخیره سازی خون بندناف، آزمایشگاه پردازش بانک خون بندناف رویان در تمامی ایام جنگ تحمیلی، در دو شیفت صبح و عصر به پردازش سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان پرداخت و مسئولانه در برابر تقاضای خانواده های محترم خدمات رسانی کرد.