به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، داشتن یک کانکس ویلایی و خانه پیشساخته ییلاقی و پناهگاهی آرام در دل طبیعت، رویای بسیاری از خانوادهها است. اما با افزایش روزافزون بهای املاک و مستغلات در مناطق خوشآبوهوا، خرید زمینهای وسیع و پهناور برای بسیاری از افراد به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در چنین شرایطی، خریداران اغلب با یک دوراهی دشوار مواجه میشوند: یا باید تمام بودجه خود را صرف خرید یک قطعه زمین بزرگ کنند و دیگر توانی برای احداث یک بنای مناسب نداشته باشند، و یا یک زمین کوچکتر بخرند و به تبع آن، به یک فضای اقامتی بسیار محدود و دلگیر بسنده کنند.
اما پیشرفتهای چشمگیر در مهندسی سازههای نوین، این معادله پیچیده را به طور کامل تغییر داده است. دیگر نیازی نیست برای داشتن یک فضای زندگی جادار، حتما یک زمین پهناور در اختیار داشته باشید. راهکار هوشمندانه و کارآمد امروزی، حرکت در محور عمودی و بهرهگیری از فضای آسمان به جای اشغال سطح زمین است. احداث اقامتگاههای آماده به صورت دو طبقه، به شما این امکان را میدهد که حتی در کوچکترین زمینها نیز، عمارتی باشکوه، جادار و مجهز خلق کنید و در عین حال، بیشترین فضای ممکن را برای حفظ باغچه، درختان و محوطه فضای باز خود ذخیره نمایید.
رویای فضای وسیع در تقابل با محدودیتهای زمین
هنگامی که شما یک قطعه زمین با مساحت محدود خریداری میکنید، هر متر مربع از آن ارزشی حیاتی پیدا میکند. اگر بخواهید با روشهای سنتی و بنایی یک ساختمان یک طبقه با مساحت قابل قبول بنا کنید، ناچار هستید بخش عظیمی از سطح زمین را به زیربنا اختصاص دهید. این کار باعث میشود تا فضایی برای کاشت درختان میوه، ایجاد فضای سبز، احداث آلاچیق یا حتی پارک کردن خودروها باقی نماند. در واقع، شما طبیعت را فدای فضای سرپوشیده کردهاید و فلسفه اصلی داشتن یک باغ ییلاقی را از بین بردهاید.
از سوی دیگر، خانوادهها برای گذراندن تعطیلاتی آرام و دلپذیر، به فضاهای تفکیکشده نیاز دارند. اختصاص دادن یک فضای یکپارچه کوچک برای نشیمن، آشپزخانه و استراحت، در درازمدت خستهکننده خواهد بود. راهکار طلایی برای عبور از این بنبست، سفارش یک سازه کارخانهای دو طبقه است که سطح اشغال زمین را به نصف کاهش میدهد، اما همان مساحت مفید و حتی بیشتر از آن را در دو سطح مجزا در اختیار شما میگذارد.
معماری در محور عمودی: جادوی کانکس ویلایی و خانه پیشساخته دو طبقه کارخانهای
تصور کنید زمینی در اختیار دارید که تنها امکان تخصیص مساحت بسیار کمی از آن برای ساختوساز وجود دارد. با استفاده از روش احداث عمودی، شما میتوانید طبقه همکف را به فضاهای عمومیتر مانند سالن پذیرایی بزرگ، آشپزخانه مجهز و سرویسهای بهداشتی اختصاص دهید و طبقه بالا را به عنوان یک حریم کاملا خصوصی برای اتاقهای خواب، حمام مجزا و یک فضای نشیمن دنج در نظر بگیرید.
این تفکیک فضایی، کیفیت زندگی و اقامت را به شدت ارتقا میبخشد. مهمانان میتوانند در طبقه پایین به معاشرت بپردازند، در حالی که اعضای خانواده در طبقه بالا در آرامش کامل و به دور از هیاهو استراحت میکنند. این همان کیفیتی است که در بناهای یک طبقه با مساحت کم، به هیچ عنوان قابل دسترسی نیست.
مهندسی سازههای نوین: سبکی، استحکام و ایمنی لرزهای
یکی از بزرگترین نگرانیهای افراد هنگام فکر کردن به بناهای دو طبقه، مسئله ایمنی، وزن سازه و نیاز به پیریزیهای عمیق و مخرب است. در ساختوساز سنتی، برای احداث یک بنای دو طبقه، به گودبرداریهای وسیع، آرماتوربندیهای سنگین و بتنریزیهای پرهزینه نیاز است که هم زمان بسیار زیادی میطلبد و هم بافت طبیعی خاک باغ را به طور کامل نابود میکند.
اما سازههای کارخانهای نوین از پایههای مهندسی کاملا متفاوتی بهره میبرند. این سازهها بر پایه شبکهای از پروفیلهای فولادی بسیار مستحکم اما سبک بنا میشوند. وزن نهایی یک سازه فولادی کارخانهای در مقایسه با یک ساختمان بتنی یا آجری، به مراتب کمتر است. این سبکی بینظیر باعث میشود تا برای استقرار یک بنای دو طبقه، نیازی به تخریب گسترده زمین نباشد و یک پیریزی سطحی و ساده برای مهار سازه کفایت کند.
علاوه بر این، اتصالات پیچ و مهرهای و یکپارچگی اسکلت فولادی، مقاومت لرزهای سازه را به شدت افزایش میدهد. در هنگام وقوع زمینلرزه، این بناهای سبک به جای مقاومت شکننده و فروپاشی، با انعطافپذیری فوقالعادهای انرژی مخرب را دفع کرده و ایمنی کامل ساکنان را حتی در طبقه دوم تضمین میکنند.
خلق چشماندازهای بینظیر با تراسهای معلق
یکی از جذابترین دستاوردهای احداث بنای دو طبقه در یک باغ کوچک، دستیابی به ارتفاع و رهایی از حصار دیوارها است. در زمینهای کوچک، معمولا دیوارهای محیطی یا درختان همسایهها، دید و چشمانداز طبقه همکف را مسدود میکنند. اما هنگامی که شما به طبقه دوم قدم میگذارید، ناگهان افق دید گستردهای پیش روی شما گشوده میشود.
طراحی این سازهها به گونهای است که میتوان تراسهای معلق و بالکنهای وسیعی را در طبقه بالا تعبیه کرد. صرف صبحانه در یک تراس مرتفع با چشماندازی بینظیر از طبیعت پیرامون، تجربهای است که با هیچ معیار مادی قابل ارزشگذاری نیست. این تراسها با استفاده از مصالح مقاوم در برابر رطوبت و نور خورشید ساخته میشوند و به عنوان یک فضای نشیمن رویایی در فضای باز عمل میکنند که ارزش کلی اقامتگاه شما را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
سرعت شگفتانگیز در ساخت و پرهیز از فرسایش کارگاهی
اگر بخواهید یک ساختمان دو طبقه را با روشهای سنتی در باغ خود بنا کنید، باید خود را برای ماهها و شاید سالها درگیری با پیمانکاران، کارگران، حملونقل مصالح و آلودگیهای صوتی و بصری آماده کنید. این روند طولانی، نه تنها اعصاب و روان شما را فرسوده میکند، بلکه به دلیل رها شدن نخالههای ساختمانی، زیبایی باغ شما را نیز از بین میبرد.
در مقابل، اقامتگاههای کارخانهای دو طبقه، به صورت قطعات پیشساخته یا ماژولار در محیط کنترلشده کارخانه طراحی و تولید میشوند. پس از اتمام مراحل ساخت، این قطعات به محل زمین شما منتقل شده و در عرض چند روز، با دقتی میلیمتری به یکدیگر متصل میشوند.
معماری انعطافپذیر و توسعهپذیری در آینده
یکی دیگر از شگفتیهای این سازههای نوین، قابلیت انعطافپذیری فوقالعاده آنهاست. اگر در حال حاضر بودجه شما برای سفارش یک عمارت دو طبقه کامل کافی نیست، طراحی مهندسی این سازهها به شما اجازه میدهد تا ابتدا طبقه همکف را با استحکام کافی برای تحمل بار اضافی در آینده سفارش دهید. سپس در سالهای بعد و با بهبود شرایط مالی، میتوانید به راحتی طبقه دوم را به عنوان یک بخش مجزا سفارش داده و روی سازه قبلی نصب کنید. این قابلیت توسعه مرحلهای، فشار مالی را از دوش خانوادهها برداشته و تحقق رویای داشتن یک عمارت بزرگ را برای همه امکانپذیر میسازد.
مجموعهای که امروز افتخار معرفی آن را داریم، با سابقه درخشان، دانش فنی عمیق و تعهد بینظیر به استانداردهای روز، بدون شک یکی از معتبرترین و پیشگامترین نامها در طراحی و اجرای این اقامتگاههای نوین به شمار میرود. شفافیت کامل و صداقت مثالزدنی این تیم در ارائه قیمت کانکس ویلایی و همچنین رویکرد بسیار منصفانه و رقابتی آنها در تعیین قیمت خانه پیشساخته، در کنار کیفیت خیرهکننده مصالح مصرفی، به ما این اطمینان کامل را میدهد که خدمات قوام کانکس را با افتخار به شما مخاطبان عزیز توصیه کنیم. شما میتوانید با خیالی کاملا آسوده، طراحی و اجرای رویای ییلاقی خود را به دستان توانمند متخصصان این مجموعه بینظیر بسپارید و از نتیجهای ماندگار، باشکوه و ارزشمند لذت ببرید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما