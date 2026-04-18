به گزارش خبرنگار مهر، روز ۴ اردیبهشت و پنجم ذی العقده، روز ملی بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه است؛ اما این مناسبت امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد. در حالی که میهن عزیزمان درگیر نبردی سرنوشتساز در برابر تجاوزهای آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، نقش این پایگاههای معنوی در تقویت روحیه مقاومت بیش از پیش نمایان شده است.
رضا معممی مقدم، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص تفاوت دهه کرامت امسال گفت: بقاع متبرکه در فرهنگ ما همیشه «قطب فرهنگی» بودهاند، اما امروز این اماکن مقدس، «سنگر پشتیبانی» از رزمندگان ما در خط مقدم هستند، همانگونه که در ایام جنگ رمضان هم این کنشگری را از بقاع متبرکه و امامزادگان در موضوعات مختلفی چون خدمات رسانی، پشتیبانی، اجرای برنامه های فرهنگی و گروهی و غیره دیدیم. این نشان از ظرفیت بزرگ بقاع در کشور دارد که علاوه بر کارکرد معنوی می توانند کارکردی اجتماعی نیز داشته باشند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در ایام جنگ رمضان و نیز شهادت مظلومانه رهبر انقلاب که به حضور مردم در آستان مقدس امامزادگان منجر شد، بیان کرد: دشمن با ابزار نظامی وارد شده تا اراده این ملت را بشکند. اما حضور انبوه مردم در خیابانها و تجمع در صحن و سرای امامزادگان، نشاندهنده یک «اتصال لایزال» است. وقتی مردم با چشمان اشکبار اما مشتهای گرهکرده در این بقاع متبرکه عهد میبندند، در واقع دارند به جبهه کفر میگویند که ما ریشه در تاریخ عاشورا داریم. این حضور، پیامی صریح به واشنگتن است: شما شاید بتوانید سرداران ما را به شهادت برسانید، اما نمیتوانید ایمانی را که در صحن این امامزادگان صیقل خورده، از بین ببرید. نقش مردم در این ایام بسیار پررنگ بوده است.
معممی مقدم تجمعات شکل گرفته توسط مردم را موثر در روحیه رزمندگان در میدان نظامی و گفت: این تأثیر مستقیم و حیاتی است. رزمندهای که در میدان نبرد، مقابل جنگندهها و تجهیزات پیشرفته آمریکایی ایستاده، باید بداند که پشت سرش یک ملت مقتدر ایستاده است. وقتی خبر میرسد که مردم در شهرها به خیابان آمدهاند و در آستان امامزادگان برای نصرت اسلام دعا میکنند و نذورات خود را برای پشتیبانی از جبههها اهدا میکنند، این یعنی تزریق قدرت به رگهای مدافعان امنیت. امامزادگان امروز مراکز فرماندهی معنوی ما هستند که در آنجا ایمان به پیروزی، جایگزین ترس از دشمن میشود.
مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین در توصیه ای به مردم گفت: برای هموطنانی که میخواهند در این روز ملی، نقش فعالی در تقویت جبهه مقاومت داشته باشند، دارید؟بله؛ امروز هر بقعه متبرکه باید به یک پایگاه جهاد تبیین و پشتیبانی تبدیل شود. حضور در این اماکن فقط برای زیارت نیست، بلکه برای تجدید میثاق با راه امام و رهبری و حمایت از آیتالله مجتبی خامنهای در ادامه مسیر مقاومت است. هر قدمی که مردم در خیابان به سمت این حرمها برمیدارند، لرزهای است بر اندام متجاوزان. ما با همین توسلها و ایستادگیها، انشاءالله پیروزی نهایی را رقم خواهیم زد.
