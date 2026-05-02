بقاع متبرکه در خط مقدم جنگ رمضان؛ از برپایی سفره کرامت تا سنگر مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه دین، حوزه و اندیشه، سیده فاطمه سادات کیایی: سال ۱۴۰۵ در حالی آغاز شد که کشور در شرایطی بسیار ویژه و تاریخی قرار داشت؛ از یک سو عروج ملکوتی امام خامنه‌ای و آغاز دوران رهبری آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای و از سوی دیگر نبرد «جنگ رمضان» در برابر تجاوزات بیگانه. سازمان اوقاف با دو طرح ملی «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» و «ضیافت الهی» به نقش آفرینی در این فضا پرداخت. در خصوص عملکرد بقاع متبرکه در تلاقی بهار طبیعت، بهار قرآن و مقاومت ملی با حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه به گفتگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.



*با توجه به رویدادهای ۲ ماه اخیر سازمان اوقاف چه نقشی در مدیریت فضای عید نوروز و جنگ رمضان ایفا کرد؟

همان‌طور که اشاره کردید، امسال بقاع متبرکه از نقش سنتی خود فراتر رفته و به تعبیر دقیق‌تر، به «مدار جنگ» وارد شدند. ما با اجرای هم‌زمان این دو طرح در بیش از ۲۰۰۰ بقعه متبرکه، کوشیدیم تا بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع به قطب‌های فرهنگی را در تراز دفاع از امنیت ملی و روانی جامعه معنا کنیم.

محور اصلی فعالیت‌های ما امسال، طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» بود. ما می‌خواستیم پیام ثبات و اقتدار را به دنیا مخابره کنیم. وقتی زائران ما در لحظه تحویل سال، با وجود شرایط جنگی، در صحن امام‌زادگان تجمع کردند و فریاد «بیعت با ولایت» سر دادند، در واقع همزمان با جنگ نظامی با جنگ روانی دشمن هم مقابله کردند.

*در بخش «ضیافت الهی» و تقارن آن با ایام سوگواری رهبر فقید و شب‌های قدر، چه برنامه‌های شاخصی اجرا شد؟

طرح ضیافت الهی امسال در چهار محور «عبادی، قرآنی، تبلیغی و خدمات اجتماعی» با پیوست مقاومت اجرا شد. در بخش قرآنی، کرسی‌های تلاوت و تفسیر را بر محوریت «آیات مقاومت و نصرت الهی» متمرکز کردیم تا تسلای خاطر امت داغدار باشد.

در بخش خدمات اجتماعی، فراتر از اطعام و افطاری‌های ساده، نهضت مواسات را به سمت پشتیبانی از جبهه‌ها بردیم. از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گرفته تا تهیه بسته‌های معیشتی به یاد امام شهید خامنه‌ای (قدس‌سره) و حمایت از آسیب‌دیدگان حملات موشکی، همگی ذیل این طرح انجام شد.

*پیام اصلی سازمان اوقاف در این برهه حساس به مردم و دشمنان ایران چیست؟

پیام ما روشن است: «حرم امام‌زادگان، پناهگاه همیشگی مردم است.» ما ثابت کردیم که نهاد وقف، سد نفوذناپذیری در برابر تحریم و تهدید است. حضور مبلغان ما در خیمه‌های معرفت و غرفه‌های «کودک و مقاومت»، نشان داد که ما در جنگ شناختی هم عقب ننشسته‌ایم.

امروز بقاع متبرکه ما مأمن پیکرهای مطهر شهدای جنگ رمضان هستند و این پیوند میان «دعا برای نصرت» و «تکریم شهدا»، ضامن بقای انقلاب است. سازمان اوقاف با تمام توان، گوش به فرمان رهبر جدید انقلاب، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، در سنگر خدمت‌رسانی و دفاع از حریم ولایت ایستاده است.

*با توجه به حملات دشمن به زیرساخت‌ها، گزارش‌هایی از آسیب به برخی ابنیه مذهبی منتشر شده است. سازمان اوقاف برای صیانت از این میراث و ابنیه چه تدابیری اندیشیده است؟

بله، متأسفانه شاهد بودیم که دشمن استکباری در تهاجمات اخیر، حریم برخی مساجد و بقاع متبرکه و برخی موقوفات از جمله انستیتو پاستور را نیز با موج انفجارها متأثر کرد. اما پیام ما این است که مسجد و بقعه صرفاً یک بنای سنگی نیست، بلکه کانون اعتقاد مردم است. ما بلافاصله کمیته‌های ویژه‌ی برآورد خسارت را فعال کردیم تا مرمت اضطراری این اماکن را آغاز کنند. نکته جالب اینجاست که همین ابنیه‌ی آسیب‌دیده، بلافاصله تبدیل به ستادهای مردمی برای بازسازی و امدادرسانی شدند؛ یعنی دشمن نه تنها نتوانست این کانون‌ها را خاموش کند، بلکه آن‌ها را به نماد مظلومیت و پایداری تبدیل کرد.

*طرح «یاران امین» که اخیراً مطرح شده، در این شرایط بحرانی چه نقشی در مدیریت موقوفات و بقاع ایفا کرد؟

طرح «یاران امین» در واقع بازوی نظارتی و مردمی ما برای عبور از بوروکراسی اداری در زمان جنگ بود. ما نیاز داشتیم نیت واقفین را در لحظه و با بیشترین بهره‌وری به سمت نیازهای فوری جامعه (مانند سلامت و دفاع) سوق دهیم. این شبکه متشکل از نیروهای متعهد و امین، کمک کرد تا موقوفات در مدار خدمت‌رسانی سریع قرار بگیرند؛ از نظارت بر توزیع عادلانه بسته‌های معیشتی تا مدیریت اسکان شبانه‌روزی زائران و جنگ‌زدگان، همگی تحت اشراف این طرح با صلابت پیش رفت.

*در حوزه جنگ نرم و فضای مجازی، با توجه به فعالیت ۱۰۰۰ کانال وابسته به بقاع، چه راهبردی را برای مقابله با یأس‌آفرینی دشمن دنبال کردید؟

ما بقاع متبرکه را به «آنتی‌تز» رسانه‌های معاند تبدیل کردیم. وقتی آن‌ها پیام ترس صادر می‌کردند، سایت راسخون و شبکه‌های اجتماعی ما، تصاویر حضور میلیونی مردم در شب‌های هفتم امام و لیالی قدر را مخابره می‌کردند. محتواهای تولیدی ما با محوریت «تبیین راه امام خامنه‌ای» و «بیعت با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای»، لایه‌های عمیق جامعه را در برابر شایعات واکسینه کرد. ما از ظرفیت فضای مجازی برای تبدیل هر زائر به یک «رسانه مقاومت» استفاده کردیم.

* به موضوع «افطاری ساده» اشاره کردید؛ در شرایطی که برخی نگران امنیت غذایی بودند، این سفره‌ها چگونه مدیریت شد؟

برکت این سفره‌ها از اخلاص مردم و خیرین است. ما امسال شاهد بودیم که «افطاری ساده» به یک مانور همبستگی اجتماعی تبدیل شد. آشپزخانه‌های بقاع متبرکه که در حالت عادی برای زائران خدمت می‌کردند، در این ۵۰ روز به صورت سه‌شیفت به طبخ غذا برای نیازمندان و پشتیبانی از رزمندگان جنوب مشغول بودند. این یعنی وقف، امنیت غذایی را با معنویت گره زده است؛ به طوری که حتی تحت شدیدترین فشارها، سفره‌ی کرامت امام‌زادگان بر روی مردم باز ماند.

*به عنوان سوال آخر، نقش بقاع متبرکه را در تقویت «سرمایه اجتماعی» در آغاز سال ۱۴۰۵ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بزرگترین دستاورد ما «امیدآفرینی» بود. در حالی که دشمن می‌خواست سال جدید را برای ایرانیان سال ترس و عقب‌نشینی ترسیم کند، طرح «آرامش بهاری» بقاع را به قطب نشاط معنوی تبدیل کرد. حضور خانواده‌ها در کنار قبور مطهر شهدای جنگ رمضان و شهدای هسته‌ای، نشان داد که مردم، بقاع را ملجأ و مأمن خود می‌دانند. این حضور بی‌سابقه، سرمایه اجتماعی نظام را در آغاز دوران جدید رهبری به شدت ارتقا داد و ثابت کرد که پیوند امت و ولایت، در جوار آستان مقدس امام‌زادگان، گسست‌ناپذیر است.