به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه رهبر شهید و تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)،از اجرای طرح «بشری» در سراسر استان خبر داد و گفت:دهه کرامت فرصتی ارزشمند برای تبیین هویت دختر ایرانی مسلمان است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود:همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، طرح «بشری» با مجموعهای از برنامههای میدانی و فرهنگی در گیلان اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامههای محوری این طرح، گفت: اجتماع بزرگ «ایراندخت»، رژه نمادین گردان دخترانه «شقایقهای ظهور»، تجدید بیعت دختران با رهبر انقلاب، جمعخوانی سرود ملی و تجلیل از خانواده شهدای دختر از جمله برنامههای شاخص پیشبینیشده در این روز است.
عاشوریان با بیان اینکه برنامههای معنوی دهه کرامت نیز در قالب این طرح دنبال میشود، افزود: اجرای طرح خادمی افتخاری دختران در بقاع متبرکه با شعار «ز کودکی خادم این حریم محترمم»، قرائت دستهجمعی سوره فتح و دعای توسل، پخش سرودهای حماسی و بهرهگیری از ظرفیت فرهنگی بقاع با همکاری اداره اوقاف از جمله این برنامههاست.
وی همچنین از برپایی موکبهای دخترانه به نام حضرت معصومه(س) و دختران امام رضا(ع)، راهاندازی موکب خانواده انقلاب، اجرای پویش «از دختران ایران؛ به فرماندهان میدان»، برگزاری کارگاههای تبیینی ویژه نوجوانان در فضای مجازی و حضور دختران نخبه در پیشخطبههای نماز جمعه خبر داد و گفت: این برنامهها با مشارکت مدارس، فعالان فرهنگی و گروههای دخترانه بسیج برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا، افزود: گروههای دخترانه بسیج در طول دهه کرامت به دیدار خانوادههای شهدای دفاع مقدس اخیر رفته و مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزارهای شهدا را در شهرستانهای مختلف استان برگزار میکنند.
نظر شما