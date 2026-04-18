۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

آغاز پویش مردمی برای بازسازی دانشگاه شهیدبهشتی

در پی خسارات وارده به برخی زیرساخت‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی در حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونی، پویش مردمی «بهشتی را با هم می‌سازیم» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، این دانشگاه به عنوان یکی از نمادهای علمی برجسته کشور، همواره کانون سازندگی و امید بوده است. اکنون که بخشی از این حریم مقدس علم مورد هجمه قرار گرفته، این پویش با هدف بهره‌گیری از همت جمعی و سرمایه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده تا ثابت شود، اراده‌ ملت در صیانت از حریم دانش، شکست‌ناپذیر است.

دانشگاه، قلب تپنده آینده

اهمیت این پویش صرفاً در ابعاد مادی آن نیست؛ بلکه پیامی است از سوی جامعه به حوزه‌ علم و فرهنگ که نشان می‌دهد دانشگاه به عنوان ضامن پیشرفت و امنیت آینده‌ی ایران، هرگز تنها نخواهد ماند. مشارکت در این پویش، تلاشی است برای سبز شدن دوباره‌ی نهالی که نسل‌های آینده قرار است در سایه‌ی آن قد بکشند.

این حرکت ملی پیوندی میان اراده‌ی جامعه و آینده‌ی نهاد علم برای بازسازی «خانه‌ی دوم» نخبگان کشور محسوب می‌شود.

نحوه مشارکت در پویش

علاقه‌مندان می‌توانند مبالغ خود را به شماره‌های ذیل (به نام مشارکت‌های مردمی دانشگاه شهید بهشتی) واریز کنند.

شماره شبای حساب سایر منابع دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک مرکزی برای جذب کمک های مردمی

IR۳۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۷۱۱۳۸۱۶۵۱۵۵

شناسه واریز

۳۲۶۰۷۱۱۷۴۱۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      من بازنشسته فرهنگی ام و واقعا پول زیادی ندارم کمک کنم ولی حاضرم کارگری کنم برای ساخت بهتر دانشگاه ها و مراکز امدادی و بهداشتی و بیمارستان ها . به کوری دشمنان خون ریز و خونخوار و کودک خوار تمام مراکز آسیب دیده را بهتر از قبل می سازیم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها