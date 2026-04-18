به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، پیشرفت فناوریهای نوین در حوزه سلامت، طی سالهای اخیر تأثیر چشمگیری بر کیفیت درمانهای دندانپزشکی گذاشته است. یکی از مهمترین حوزههای این پیشرفت، استفاده از فناوری نانو در طراحی و تولید مواد ترمیمی است؛ محصولاتی که باید هم از نظر مکانیکی مقاوم باشند، هم از نظر ظاهری هماهنگ با ساختار طبیعی دندان و هم در برابر فشار، تغییر رنگ یا انقباض آسیبپذیر نباشند. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از مواد ترمیم دندان در کشور، سالها وابسته به واردات بود و نبود یک جایگزین باکیفیت داخلی فاصله میان نیاز کلینیکی و توان تولید را بیشتر میکرد.
در همین زمینه، فناوران دانشبنیان توانستند با تکیه بر فناوری نانو، نسل تازهای از کامپوزیتهای دندانی نورپخت را تولید و تجاریسازی کنند؛ محصولاتی که هم از لحاظ فنی و هم از نظر عملکرد بالینی توانستهاند در رده مواد پیشرفته قرار گیرند. این مجموعه شامل سری کامپوزیتهای «سرافلو» و «ترایفلو» است که به دلیل بهرهگیری از ساختار نانو هیبریدی و نانوسرامیکی، قابلیت به کارگیری در بسیاری از ترمیمهای دندانهای خلفی و قدامی را دارند.
یکی از محصولات کلیدی این شرکت، کامپوزیت سرافلو است؛ مادهای سیال که بهطور خاص برای بازسازی لایههای دنتین طراحی شده و به دلیل ویسکوزیته مناسب، بهراحتی در حفرهها و میکروفضاهای دندان نفوذ میکند. این ویژگی باعث میشود که حفرات ترمیمشده بهطور کامل پر شوند و احتمال باقیماندن فضای خالی یا نشتی که ممکن است منجر به پوسیدگی ثانویه شود، به حداقل برسد.
سرافلو برخلاف بسیاری از کامپوزیتهای رایج از ساختار نانوسرامیکی استفاده میکند؛ ساختاری که باعث افزایش استحکام خمشی، پایداری و مقاومت مکانیکی ماده میشود. بارگذاری فیلر این محصول به ۶۸ درصد وزنی میرسد و اندازه ذرات آن بین ۰.۰۱ تا ۳.۵ میکرومتر متغیر است. چنین تنوعی در سایز ذرات باعث میشود کامپوزیت در عین سیال بودن، استحکام و تراکم مناسبی نیز داشته باشد.
یکی از نقاط قوت مهم این محصول، انقباض پلیمریزاسیون پایین است. بسیاری از مشکلات ترمیمهای دندان ناشی از همین انقباض است؛ پدیدهای که ممکن است باعث ایجاد ترک در حاشیه ترمیم یا جداشدگی از دیواره دندان شود. سرافلو با کاهش این میزان انقباض، ترمیمی پایدارتر و طولانیمدتتر ارائه میدهد.
همچنین استفاده از فناوری رنگ ذاتی باعث شده ثبات رنگ این کامپوزیت در طول زمان حفظ شود و ترمیمها ظاهر طبیعیتری داشته باشند. پس از پایان فرایند، سطح ترمیم از درخشندگی و قابلیت پولیش مطلوبی برخوردار است.
علاوه بر سرافلو، این شرکت سری ترایفلو را نیز تولید کرده که شامل سه محصول مجزا با کاربردها و ویسکوزیتههای متفاوت است: ترایفلو-دی (D)، ترایفلو-یو (U) و ترایفلو-ای (E).
ترایفلو-دی (D)، دارای ویسکوزیته بالاتر است و برای ترمیم دنتین در دندانهای خلفی و قدامی کاربرد دارد. ویژگیهایی مانند ۷۰ درصد لودینگ فیلر، پولیشپذیری عالی و ترنسلوسنسی ۸ درصدی باعث شده این کامپوزیت برای درمان کلاسهای I، II و IV انتخابی مناسب باشد. ترکیب نانوهیبریدی این محصول، تعادل مطلوبی میان استحکام و زیبایی ایجاد میکند.
ترایفلو-یو (U) نسخه یونیورسال نوعی کامپوزیت با روانی متوسط است که برای طیف گستردهای از ترمیمها، بهویژه کلاسهای III، IV و V مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول با فیلر ۶۸ درصدی، ترنسلوسنسی متوسط (۱۱ درصد) و ویژگیهایی مانند رادیواپاسیتی بالا، برای ترمیمهایی که نیازمند هماهنگی رنگی و پایداری طولانی هستند، گزینهای حرفهای است.
ترایفلو-ای (E) مدل سیالتر از دو نسخه دیگر است و برای ترمیمهای ظریف مرتبط با لایه انامل طراحی شده است. روانی بالا، بارگذاری ۶۸ درصد، ترنسلوسنسی ۱۵ درصد و سازگاری مناسب با ساختار سطحی انامل، از ویژگیهای کلیدی آن است.
ورود این مجموعه نانوکامپوزیتها به بازار داخلی تنها یک موفقیت تجاری نیست؛ بلکه گامی مهم در جهت بومیسازی دانش مواد پیشرفته دندانپزشکی است. در بسیاری از کلینیکها، وابستگی به واردات و نوسان قیمتهای جهانی، روند درمان را برای دندانپزشکان و بیماران دشوار میکرد. تولید این محصولات باکیفیت، دسترسی به مواد استاندارد را آسانتر و مقرونبهصرفهتر کرده است.
از سوی دیگر، نانوساختار بودن این محصولات کیفیت درمان را نیز ارتقاء میدهد؛ چراکه ذرات کوچکتر و یکنواختتر، مقاومت مکانیکی بالاتر، قابلیت تطابق نوری دقیقتر و ماندگاری بیشتر به همراه دارند. این موضوع به افزایش طول عمر ترمیمها و کاهش هزینه درمانهای مجدد کمک میکند.
این شرکت با استفاده از فناوری نانو، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی بالینی دندانپزشکان را در پیش گرفته و توانسته محصولاتی را تولید کند که قابلیت رقابت با برندهای معتبر خارجی را دارند. این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت دانشبنیان ایران در پاسخ به نیازهای تخصصی حوزه سلامت است.
نظر شما