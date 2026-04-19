نخبگان استان موتورمحرک توسعه فناوری در یزد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانیزاده در بازدید از پارک علم و فناوری یزد با اشاره به نقش پارک در تحقق اهداف «اقتصاد دانشبنیان» در چارچوب برنامههای دولت وفاق ملی، گفت: در سالهای اخیر ورود جدی و هدفمند استان به حوزه اقتصاد دانشبنیان، موجب جهش قابلتوجه در ارزش افزوده و درآمدهای اقتصادی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بخش مهمی از این موفقیت مرهون طراحی، توسعه و مدیریت کارآمد پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد و بیان داشت: این مهم با همراهی و مساعدت سازمان مدیریت و برنامهریزی موجب شده تا زیستبوم نوآوری استان بیش از پیش تقویت شود.
دهقانیزاده پس از جمعبندی با مدیران پارک علم و فناوری یزد و مرور اقدامات گذشته و بررسی برنامههای سال جاری این مجموعه تاکید کرد: پارک علم و فناوری، نقشِ کلیدی در پیشرانی اقتصاد دانشبنیان استان دارد و اگرچه آغاز مسیر بسیار امیدوارکننده بوده، اما برای تداوم و پایداری آن باید تلاش و همیت بیشتری بهکار بسته شود تا اهداف برنامه یزدِ پایدار هرچه سریعتر محقق شود.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، همافزایی شکلگرفته میان دانشگاهها، پارک علم و فناوری، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر بازیگران زیستبوم نوآوری را «یک ظرفیت ارزشمند» دانست و گفت: این هماهنگی با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی شکل گرفته و موجب تسریع در فرایندهای توسعهای شده است.
وی ادامه داد: استاندار نیز در این بازدید بر تداوم نقش فعال سازمان در هدایت این جریان و حمایت از پارک تأکید کردند تا زمینه رشد اشتغال تخصصی و بهکارگیری دانشآموختگان فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد یکی از نکات برجسته بازدید را حضور نیروهای نخبه عنوان کرد و گفت: مشاهده فعالیت جوانان توانمند در مقاطع دکترا و پسادکترا که برخی پس از سالها فعالیت در خارج از کشور به استان بازگشتهاند بسیار انرژیبخش بود و بخش زیادی از خستگی کار را از بین برد.
دهقانیزاده تاکید کرد: این نیروی انسانی ارزشمند یکی از اصلیترین داراییهای استان در مسیر توسعه پایدار است.
وی همچنین با اشاره به شرایط سخت ناشی از پیامدهای «جنگ رمضان» و اثر آن بر بنگاههای فناور، از حمایتهای سازمان در این دوران یاد کرد و گفت: در دورهای که تبعات اقتصادی ناشی از شرایط نامطمئن، فعالیت شرکتها را با دشواریهایی همراه کرده بود، سازمان مدیریت و برنامهریزی استانی زد دو اقدام مهم افزایش سرمایه صندوق حمایتی پارک و پرداخت کمکسود تسهیلات شرکتهای دانشبنیان را انجام داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه بخشی از سود تسهیلات بهواسطه نقدینگی تأمین شده توسط این سازمان جبران شد که نقش مهمی در پایداری فعالیت شرکتها داشته است، نتیجه این حمایتها را کاملاً ملموس و مؤثر توصیف کرد و گفت: این اقدامات سبب شد بسیاری از شرکتها بتوانند مسیر رشد خود را حفظ کنند و در شرایط حساس اقتصادی، فعالیتشان دچار وقفه نشود.
دهقانیزاده در پایان بر ضرورت ادامه مسیر توسعه دانشبنیان و حرکت استان در چارچوب برنامه «یزد پایدار» تأکید کرد و گفت: این مسیر با همافزایی، حمایتهای هدفمند و بهکارگیری ظرفیت نخبگان، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
