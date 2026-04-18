به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری عصر شنبه در مراسم کاشت درخت به یاد رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز میناب با قدردانی از برگزارکنندگان پویش «نهال امید»، نقش مدارس را در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بسیار مؤثر دانست.

وی گفت: مشارکت دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی، آنان را نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود آگاه‌تر می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی است که به محیط‌زیست، طبیعت و ارزش‌های انسانی احترام می‌گذارد.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد با گرامی‌داشت یاد شهدا، افزود: کاشت هر نهال در حقیقت یادآور فرهنگ ایثار، پایداری و تداوم مسیر روشن شهیدان است و امروز دانش‌آموزان با کاشت این نهال‌ها پیوند خود را با ارزش‌های معنوی و هویتی جامعه مستحکم‌تر کردند.