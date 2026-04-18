به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح شنبه در مراسم پویش درختکاری «سرو ایران» که در پارک کودک سنندج برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این برنامه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در پیام روز طبیعت و با هدف توجه به حفظ محیط‌زیست در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش آموزش در صیانت از منابع طبیعی افزود: یکی از اهداف اصلی این پویش، نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان دانش‌آموزان و نسل جوان است که باید از بستر مدارس دنبال شود.

حسینی ادامه داد: در همین راستا، از آغاز اجرای این طرح تاکنون حدود ۲۵۰۰ اصله نهال در مدارس، اردوگاه‌ها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش استان کاشته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اهمیت آموزش در حل چالش‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نخستین گام برای حفظ محیط‌زیست، آموزش صحیح به نسل جوان است که این مهم در مدارس محقق می‌شود.

وی بیان کرد: پویش «نهال امید» پیام روشنی برای آینده دانش‌آموزان دارد و آن، ضرورت توجه و مسئولیت‌پذیری نسبت به حفظ طبیعت و سرمایه‌های زیستی است.

حسینی در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی، برگزارکنندگان مراسم و اصحاب رسانه در پوشش این برنامه قدردانی کرد.