به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته زمین پاک، پیش از ظهر پنجشنبه طرح پاکسازی و نهالکاری در روستاهای گردشگری منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان با مشارکت گسترده مسئولان و مردم محلی اجرا شد.
در این برنامه که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، فرماندار سروآباد، مسئولان محلی و گروههای مردمی برگزار شد، علاوه بر پاکسازی محیط روستاها، بخشی از اراضی منطقه نیز نهالکاری شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: صیانت از طبیعت تنها به کاشت و نگهداری درختان محدود نمیشود، بلکه کاهش تولید زباله و مصرف پلاستیک، بهویژه ظروف یکبار مصرف، از الزامات حفظ زیستبوم است.
فرزاد زندی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری این مناطق افزود: ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه در چنین مناطق بکر و ارزشمندی ضروری است و مشارکت جوامع محلی و سمنهای محیط زیستی نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.
وی این برنامه را نمونهای از همافزایی میان مردم و دستگاههای اجرایی دانست و گفت: پاکسازی محیط و کاشت نهال نشاندهنده توجه عملی به حفظ طبیعت و منابع طبیعی است.
زندی در پایان از همکاری دهیاریها، اداره محیط زیست سروآباد و دوستداران طبیعت قدردانی کرد و خواستار تداوم اجرای چنین برنامههایی در سطح استان شد.
