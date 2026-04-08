وطن عشق است، وطن خانه ما است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بخشی‌خانی، بازیگر سینما و تلویزیون، در یادداشتی از ایران و عشق به وطن نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«🇮🇷 وطن و تن

ایران را دوست می‌دارم، ایران نفس من است.

در روزگاری که شب‌صفتان خواستند مردم این سرزمین را تکه‌تکه کنند، ایرانیانِ ریشه‌دار و بافرهنگ، با صبوری و استواری ایستادند و دشمنان را تا مرز پوچی عقب راندند.

وطن اگر بسوزد، درد ما هزار برابر می‌شود. برای من مرگ آسان‌تر از آن است که روزی به میهنم خیانت کنم. این خاک و این پرچم برایم عزیز است، عزیز همچون مادری که جان فرزندش به او گره خورده است. آنان که چشم طمع به این سرزمین دارند، راهی جز ناکامی نخواهند یافت.

آرزوی من همیشه سربلندی ایران است، سرزمینی که با خون دل مردمانش پابرجا مانده و با همدلی و شرافت حفظ شده است. با ناراستی و نفاق نسبتی ندارم و باور دارم که راه آینده، راه صداقت، همبستگی و وفاداری به میهن است.

وطن عشق است، وطن خانه ماست، وطن سایه امنی است که هویت و جان ما در آن معنا پیدا می‌کند.

درود بر امام شهید و شهدای جنگ رمضان و تمامی شهیدان این سرزمین.»