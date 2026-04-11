فتانه سوزنده تهیه‌کننده رادیو گفت‌وگو، با اشاره به مفهوم وطن به خبرنگار مهر بیان کرد: در شرایط امروز، ایران دیگر فقط یک سرزمین نیست، بلکه پاره‌ای از جان‌مان است. البته وطن همیشه برای ما عزیز و بخشی از وجودمان بوده اما در این روزها معنای عمیق‌تری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این تعلق خاطر به وطن بیشتر از همیشه احساس می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مردم حاضر نیستند حتی ذره‌ای از خاک آن را به کسی واگذار کنند و با تمام وجود از آن دفاع می‌کنند.

این تهیه کننده با تأکید بر همبستگی شکل‌گرفته در جامعه افزود: آنچه این روزها در سطح جامعه دیده می‌شود، جلوه‌ای روشن از وحدت ملی است. مردم با وجود تفاوت‌ها، در کنار هم ایستاده‌اند و این همراهی و انسجام، مهم‌ترین سرمایه کشور در چنین شرایطی به شمار می‌رود.

سوزنده درباره نقش رادیو در این ایام گفت: در شرایط جنگی، رسانه‌ها مسئولیت سنگین‌تری دارند و رادیو در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. این رسانه به‌دلیل دسترسی آسان، حتی در مواقعی که برخی ابزارهای ارتباطی محدود می‌شوند، می‌تواند همچنان در کنار مردم باشد.

وی اضافه کرد: رادیو گفت‌وگو نیز در این روزها تلاش کرده لحظه‌به‌لحظه با برنامه‌ها و گفتگوهای مختلف در برنامه «ایران سربلند» کنار مخاطبان باشد و با پرداختن به موضوعات متنوع، نیازهای خبری و تحلیلی آنها را پاسخ دهد.

این تهیه‌کننده درباره رویکرد خود در برنامه ها نیز توضیح داد: تلاش ما در این روزها این است که علاوه بر انتقال دقیق اخبار، حس همراهی را نیز به مخاطب منتقل کنیم. مخاطب باید احساس کند که تنها نیست و رسانه در کنار او قرار دارد. در چنین شرایطی، ایجاد آرامش، امید و روایت درست از اتفاقات اهمیت زیادی دارد.

تهیه‌کننده رادیو گفت‌وگو، در پایان عنوان کرد: این روزها نشان داد که مردم ایران پیوندی عمیق با سرزمین خود دارند و در بزنگاه‌ها، این ارتباط به‌روشنی دیده می‌شود. ایران فقط یک نام نیست، بلکه بخشی از هویت و وجود ماست و همین نگاه، زمینه‌ساز این همبستگی گسترده شده است.