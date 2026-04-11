۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

ایران پاره‌ای از جان شده است؛ جلوه‌ای از وحدت ملی

ایران پاره‌ای از جان شده است؛ جلوه‌ای از وحدت ملی

یک تهیه کننده با اشاره به همبستگی شکل‌گرفته در جامعه بیان کرد که آنچه این روزها در سطح کشور دیده می‌شود، جلوه‌ای روشن از وحدت ملی است.

فتانه سوزنده تهیه‌کننده رادیو گفت‌وگو، با اشاره به مفهوم وطن به خبرنگار مهر بیان کرد: در شرایط امروز، ایران دیگر فقط یک سرزمین نیست، بلکه پاره‌ای از جان‌مان است. البته وطن همیشه برای ما عزیز و بخشی از وجودمان بوده اما در این روزها معنای عمیق‌تری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این تعلق خاطر به وطن بیشتر از همیشه احساس می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مردم حاضر نیستند حتی ذره‌ای از خاک آن را به کسی واگذار کنند و با تمام وجود از آن دفاع می‌کنند.

این تهیه کننده با تأکید بر همبستگی شکل‌گرفته در جامعه افزود: آنچه این روزها در سطح جامعه دیده می‌شود، جلوه‌ای روشن از وحدت ملی است. مردم با وجود تفاوت‌ها، در کنار هم ایستاده‌اند و این همراهی و انسجام، مهم‌ترین سرمایه کشور در چنین شرایطی به شمار می‌رود.

سوزنده درباره نقش رادیو در این ایام گفت: در شرایط جنگی، رسانه‌ها مسئولیت سنگین‌تری دارند و رادیو در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. این رسانه به‌دلیل دسترسی آسان، حتی در مواقعی که برخی ابزارهای ارتباطی محدود می‌شوند، می‌تواند همچنان در کنار مردم باشد.

وی اضافه کرد: رادیو گفت‌وگو نیز در این روزها تلاش کرده لحظه‌به‌لحظه با برنامه‌ها و گفتگوهای مختلف در برنامه «ایران سربلند» کنار مخاطبان باشد و با پرداختن به موضوعات متنوع، نیازهای خبری و تحلیلی آنها را پاسخ دهد.

این تهیه‌کننده درباره رویکرد خود در برنامه ها نیز توضیح داد: تلاش ما در این روزها این است که علاوه بر انتقال دقیق اخبار، حس همراهی را نیز به مخاطب منتقل کنیم. مخاطب باید احساس کند که تنها نیست و رسانه در کنار او قرار دارد. در چنین شرایطی، ایجاد آرامش، امید و روایت درست از اتفاقات اهمیت زیادی دارد.

تهیه‌کننده رادیو گفت‌وگو، در پایان عنوان کرد: این روزها نشان داد که مردم ایران پیوندی عمیق با سرزمین خود دارند و در بزنگاه‌ها، این ارتباط به‌روشنی دیده می‌شود. ایران فقط یک نام نیست، بلکه بخشی از هویت و وجود ماست و همین نگاه، زمینه‌ساز این همبستگی گسترده شده است.

عطیه موذن

