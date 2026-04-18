به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به توقف خدمات مترو تهران حدفاصل ایستگاههای بسیج و آهنگ به علت اجرای عملیات عمرانی این خط، شرکت واحد اتوبوسرانی برای تسهیل تردد مسافران این مسیر نسبت به راهاندازی خط ویژه اتوبوس اقدام نموده است و این خدمات تا پایان عملیات عمرانی ادامه خواهد داشت.
همچنین مناطق اتوبوسرانی با اعزام اتوبوسهای مورد نیاز به صورت منظم به شهروندان عزیز خدماترسانی میکنند.
گفتنی است؛ اتوبوسرانی تهران با هماهنگی کامل با شرکت مترو، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا خدماترسانی به شهروندان در این بازه زمانی با کیفیت و نظم مطلوب انجام پذیرد.
