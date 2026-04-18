تشریح برنامه دولت برای صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی، از تدوین برنامه جامع دولت برای بازسازی و نوسازی صنایع کشور که از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند، خبر داد و با تأکید بر رویکرد نوین در این نوسازی، رویکردهای دولت را در دو بخش اصلی تشریح کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح بخش نخست این برنامه، اظهار داشت: بازسازی و نوسازی صنایع خاص و استراتژیک در دستور کار قرار دارد. این نوسازی صرفاً به معنای بازگشت به وضعیت پیشین نخواهد بود، بلکه ما به دنبال بهرهگیری از تکنولوژیهای بهتر، جانمایی در مکانهای مناسبتر با کمترین چالشهای زیستمحیطی و تأمین آب هستیم.
وی افزود: این صنایع باید در راستای طرح آمایش سرزمینی کشور قرار گیرند تا ضمن افزایش بهرهوری، سازگاری بیشتری با محیط زیست و منابع آبی داشته باشند. این برنامهریزیها در مراحل نهایی قرار دارند و جزئیات نحوه حمایتهای دولتی از صنایع آسیبدیده بهزودی اعلام خواهد شد.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه دولت، به صنایعی اختصاص دارد که بهدلیل شوکهای اقتصادی اخیر، با کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین یا مشکلات نقدینگی ناشی از افزایش قیمتها مواجه شدهاند.
وی در این باره توضیح داد: ما برای این کسبوکارها، صنایع و رستههای تولیدی نیز برنامههای حمایتی ویژهای تدوین کردهایم که در دستور کار اولیه دولت قرار دارد. جزئیات این حمایتها نیز به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
