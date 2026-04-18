«یک روز با مربی» اکران شد؛ فیلمی مستند داستانی درباره مدلینگ

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اکران خصوصی مستند «یک روز با مربی» به کارگردانی رویا غروی جمعه ۲۸ فروردین در پردیس سینمایی روتانو برگزار شد که هنرمندانی چون گیتی ساعتچی، داود مؤثقی، رضا شریف، رضا آنت، فردین شورج، محمد نیکبخت، بهروز ارژنگ‌پور، قدرت‌الله بایروند، روح‌الله آتش‌پرور و سعید اردکانی در این مراسم حضور داشتند. اجرای برنامه را الهه نظرزاده بر عهده داشت.

مستند داستانی «یک روز با مربی» با تمرکز بر زندگی امیر زبده، از فعالان حوزه مدلینگ ساخته شده است.

پس از نمایش فیلم، مرتضی ذوالفقاری‌نسب تهیه‌کننده اثر در سخنانی گفت: همکاری با امیر زبده تجربه خوبی بود و او در حفظ دیالوگ‌ها و اجرای سریع نقش، عملکرد قابل توجهی داشت.

امیر زبده با اشاره به روند تولید اثر تصریح کرد: فیلم در شرایط همزمان با جنگ ساخته و تدوین شد و تجربه همکاری با عوامل برای من مثبت بود. نویسنده تأکید داشت دیالوگ‌ها بدون تغییر و مطابق فیلمنامه اجرا شود و همین موضوع باعث شد بازیگران توجه بیشتری به حفظ متن داشته باشند.

در ادامه، هوشنگ رحمتی از فعالان بخش خصوصی مدلینگ با اشاره به روند شکل‌گیری مدلینگ در ایران به بررسی جایگاه امیر زبده در این حوزه پرداخت.

داود مؤثقی نیز با اشاره به شرایط تولید این اثر گفت: ساخت چنین فیلمی در دوران جنگ، اقدامی قابل توجه است.

همچنین امید داورزاده از بازیگران فیلم درباره همکاری در این اثر گفت: کار با گروه سازنده و به‌ویژه امیر زبده تجربه خوبی برای من بود.

در بخش پایانی این مراسم، رویا غروی کارگردان اثر گفت: این فیلم را با یاد شهدای خردسال میناب ساختیم و تلاش کردیم پیوند میان فرهنگ و هنر ایران با مدلینگ را به تصویر بکشیم.

فیلمبرداری «یک روز با مربی» از اواخر زمستان ۱۴۰۴ و همزمان با ایام جنگ رمضان آغاز شد و مراحل تدوین و صداگذاری نیز در همان دوره ادامه یافت. این اثر برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی و همچنین پخش بین‌المللی آماده می‌شود.

عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: مرتضی ذوالفقاری‌نسب، کارگردان: رویا غروی، نویسنده: رضا زادفر، بازیگران: امیر زبده و امید داورزاده، مدیر فیلمبرداری و اصلاح رنگ: مرتضی ذوالفقاری‌نسب، صدابرداری و تدوین: رویا غروی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: الهه کامکار، گریم: هلیا اصل، طراح صحنه: حسین زمانی، دستیاران تصویر: روح‌الله نوری و امیرمهدی امیدی، خواننده تیتراژ: رحیم فرحزادی و طراح پوستر: وحید طالب‌زاده.