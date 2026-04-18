ادعای انگلیس درباره حادثه دریایی در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره حادثه در ۲۵ مایلی دریایی در شمال شرق سواحل عمان خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که گزارشی دریافت کرده است مبنی بر اینکه یک کشتی کانتینری در سواحل شمال شرقی سلطان‌نشین عمان هدف یک پرتابه با منبع ناشناس قرار گرفته و این حمله باعث خسارت به کشتی شده ولی منجر به آتش سوزی نشده است.

این خبر در حالی است که نشریه اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران امروز همزمان با بسته شدن دوباره تنگه هرمز سه کشتی تجاری را در هنگام عبور از این تنگه هدف قرار داده است.

همچنین شرکت تانکر ترکرز هم اعلام کرد: دو کشتی هندی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران از تنگه هرمز به عقب رانده شدند. تیراندازی هم صورت گرفته است. یکی از این دو کشتی، ابرنفتکشی از نوع «وی‌ال‌سی‌سی‌» با پرچم هند است که دو میلیون بشکه نفت از عراق حمل می‌کند.