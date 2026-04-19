  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

حریق در کارخانه یونولیت‌سازی گنبدکاووس؛ دود غلیظ خطراتی برای شهر ندارد

گنبد-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از وقوع حریق در یک کارخانه یونولیت‌سازی در گنبدکاووس خبر داد و گفت: دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی مربوط به سوختن مواد یونولیتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحمیدی اظهار کرد: حریق گسترده‌ای امروز یکشنبه در کارخانه یونولیت‌سازی واقع در شهرستان گنبدکاووس استان گلستان رخ داد که باعث تولید دود غلیظی در آسمان منطقه شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: دود سیاه و غلیظی که هم اکنون مشاهده می‌شود ناشی از سوختن مواد یونولیت در این کارخانه است. خوشبختانه با توجه به اینکه کارخانه در فاصله‌ای دور از مناطق مسکونی و شهری قرار دارد و مواد سوخته به‌طور عمده از جنس نفتی هستند، خطرات جدی برای سلامت شهروندان وجود ندارد.

وی افزود: نیروهای امدادی و آتش‌نشانی در حال مهار آتش هستند و تمام اقدامات لازم برای کنترل وضعیت در حال انجام است. کارشناسان در حال بررسی علت دقیق بروز حریق و ارزیابی خطرات احتمالی هستند.

کد مطلب 6805229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها