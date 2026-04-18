طرح تحریم رژیم صهیونیستی به امضای ۷۵ نماینده پارلمان انگلیس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، ریچارد بورگون، عضو پارلمان انگلیس (از حزب کارگر)، از دیگر قانونگذاران خواست تا از طرح «تحریم‌ های گسترده» علیه رژیم صهیونیستی حمایت کنند.

این عضو پارلمان انگلیس دلیل اقدام خود را ارتکاب جنایات این رژیم در غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان اعلام کرد.

از سوی دیگر، برندن اوهارا، سخنگوی حزب ملی اسکاتلند، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر و لیلا موران، تنها نماینده فلسطینی تبار پارلمان انگلیس، از امضاکنندگان این طرح هستند.

ریچارد بورگون، عضو پارلمان انگلیس در این خصوص اعلام کرد: این طرح موفق به کسب ۷۵ امضا از نمایندگان شده است.