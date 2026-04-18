  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

طرح تحریم رژیم صهیونیستی به امضای ۷۵ نماینده پارلمان انگلیس رسید

۷۵ نماینده پارلمان انگلیس با امضای طرحی خواستار وضع «تحریم‌های گسترده» علیه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات در غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، ریچارد بورگون، عضو پارلمان انگلیس (از حزب کارگر)، از دیگر قانونگذاران خواست تا از طرح «تحریم‌ های گسترده» علیه رژیم صهیونیستی حمایت کنند.

این عضو پارلمان انگلیس دلیل اقدام خود را ارتکاب جنایات این رژیم در غزه، کرانه باختری اشغالی و لبنان اعلام کرد.

از سوی دیگر، برندن اوهارا، سخنگوی حزب ملی اسکاتلند، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر و لیلا موران، تنها نماینده فلسطینی تبار پارلمان انگلیس، از امضاکنندگان این طرح هستند.

ریچارد بورگون، عضو پارلمان انگلیس در این خصوص اعلام کرد: این طرح موفق به کسب ۷۵ امضا از نمایندگان شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها