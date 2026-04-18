 ارتشیان جانفدای ایران ثمرات شجره طیبه بسیج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه سازمان بسیج به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۹ فروردین ماه به عنوان روز ارتش مکتبی و مقتدر جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است. ارتشی که در پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم عزیز ایران قرار گرفت و ولایت پذیری خود را با طلوع خورشید ولایت در این سرزمین مقدس، اثبات نمود.

در دوران دفاع مقدس ۸ ساله در کنار سایر نیروهای مسلح کشور خوش درخشید و اوج درخشندگی آن را در جنگ تحمیلی رمضان نظاره گر شدیم.

ارتشی که در مکتب امامین انقلاب اسلامی و در سایه سار عشق به حضرت سیدالشهدا علیه السلام، عاشورایی تربیت یافت ؛ ارتشی مکتبی می شود که تمام عناصرش را معرفت و بصیرت دینی و انقلابی فرا گرفته است. این دلیر مردان با فرهنگ بسیجی، ساختار و سازمان رزم ارتش را بنا نهاده و چنین ارتشی شکست ناپذیر است باذن الله.

ارتشیان غیور و جان فدای ایران نیز ثمرات شجره طیبه بسیج و رشد یافته در بلد طیبه مسجد هستند و نمونه های الگویی این ارتش مکتبی سپهبد شهید صیاد شیرازی و سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی(رضوان الله علیهما) و هزاران ارتشی بسیجی دیگر است که همواره به بسیجی بودن خود مباهات داشتند.

این یوم الله را به برادران عزیز ارتشی خود تبریک عرض می نماییم و سلامتی و ظفر و نصرت الهی را برای همه رزمندگان اسلام از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

سازمان بسیج مستضعفین