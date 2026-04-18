مشاور دانش آموزی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نهایی سیزدهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی استان هرمزگان اعلام شد و بر اساس شمارش آرا، اسرا برکم دانش آموز بندرخمیری به عنوان نفر نخست شورای دانش آموزی دختران این دوره برگزیده و به عنوان مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب می‌شود.

سیزدهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی استان هرمزگان با حضور منتخبین شوراهای هر شهرستان، به صورت مجازی برگزار شده و اسامی ۱۵ نفر عضو اصلی شورای دانش‌آموزی استان به شرح زیر اعلام گردید:

۱. اسرا برکم

۲. کیانا بامریان

۳. زینب حری هرمزی

۴. مهدیه شجاعی

۵. فرح درخور

۶. ریحانه بوستانی

۷. یسنا رنجبر

۸. راحیل راور

۹. باران زرجویان

۱۰. فرانک سلجوقی

۱۱. شیدا علیزاده کمداری

۱۲. نازنین‌زهرا دوراندیش

۱۳. ریحانه قرچی‌زاده

۱۴. حدیث عوض‌زاده

۱۵. فاطمه فلاح

همچنین، نرجس سکل‌زاده به عنوان عضو علی‌البدل شورای دانش‌آموزی استان معرفی شد.

بر اساس اعلام سازمان دانش‌آموزی استان هرمزگان، تمامی پانزده منتخب فوق اعضای اصلی شورای دانش‌آموزی استان هستند و ابلاغ رسمی آنان از سوی سازمان دانش‌آموزی صادر خواهد شد.

همچنین، نفر نخست این فهرست علاوه بر رئیس شورای دانش آموزی استان ،طی حکمی از سمت مدیر کل آموزش و پرورش ،به عنوان مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب می‌شود.

گفتنی است شورای دانش‌آموزی استان، یکی از ارکان مهم مشارکت دانش‌آموزان در عرصه تصمیم‌سازی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و هدف آن تقویت روحیه همدلی، تعامل و تمرین مردم‌سالاری در محیط‌های آموزشی می‌باشد.